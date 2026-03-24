Moći će propasti brže nego što su nastali

EU omogućuje osnivanje tvrtke za manje od 100 eura u roku od 48 sati. Ključna novost je uvođenje američkog “fail fast” koncepta – digitalne i ekspresne likvidacije u slučaju neuspjeha. Cilj je ukloniti stigmu propadanja i olakšati poduzetnicima ponovni početak bez višegodišnjih pravnih bitki. Iako postoji strah od manipulacija dugovima, model bi trebao potaknuti inovacije i konkurentnost naspram SAD-a i Kine. Prijedlog zakona očekuje se do kraja ožujka 2026., a prve registracije već 2027. godine. Lider