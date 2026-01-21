Europsko prvenstvo u vaterpolu: Hrvatska ispala, borit će se za peto mjesto - Monitor.hr
Danas (20:30)

Glavu gore, Barakude!

Europsko prvenstvo u vaterpolu: Hrvatska ispala, borit će se za peto mjesto

U trećem kolu druge faze Hrvatska je izgubila od Italije 13:10 i ostala bez polufinala Europskog prvenstva. Izabranici Ivice Tucka igrat će za peto mjesto protiv Španjolske, dok će Italija u polufinalu igrati protiv domaćina Srbije. Barakude su tako drugi veliki turnir u nizu ostale bez medalje. Na prošlogodišnjem Svjetskom prvenstvu zauzeli su peto mjesto nakon što su u četvrtfinalu uvjerljivo izgubili od Mađarske 18:12. Index


