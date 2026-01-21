Glavu gore, Barakude!

Hrvatska vaterpolska reprezentacija večeras od 20:15 u Zagrebu odigrala je finale EP-a protiv reprezentacije Španjolske. U polufinalu je Hrvatska bila bolja od Mađarske, a Španjolska od Italije. Zanimljivo, prijašnja dva naslova prvaka Starog kontinenta Hrvatska je osvojila na domaćem terenu – 2009. u Zagrebu i 2022. u Splitu. Unatoč dominaciji većinu utakmice, Španjolci su se uspjeli vratiti doslovno u zadnjim minutama i odnijeti pobjedu 11:10. Index Evo snimke gola Španjolaca koji je Granadosa zabio 49 sekundi prije kraja, što im je osiguralo zlato.