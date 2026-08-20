Famozna kuća za pet tisuća eura u zagorju mogla bi ići u rušenje - Monitor.hr
Jučer (22:00)

Birokratska dobrodošlica

Famozna kuća za pet tisuća eura u zagorju mogla bi ići u rušenje

“Moja kuća jedna je od mnogih u ovom selu koje imaju isti problem s papirima i legalizacijom, ali ja sam jedini dobio pismo” – kazao je Amerikanac s adresom u Hrvatskom zagorju kojeg je proslavio viralan serijal kuće koju je obnavljao. Objasnio je kako je problem u tome što građevina, izgrađena prije više od 40 godina, nikada nije upisana u zemljišne knjige kao legalan objekt. No, prema novijem zakonu svaka građevina izgrađena prije 2011. godine može se propisno klasificirati i legalizirati. Dodatan je problem što za kuću ne može dobiti adresu, koja mu je potrebna za prijavu prebivališta i legalan boravak u Hrvatskoj. Zato je još uvijek i predstavlja kao “kuću za odmor”… Index


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15.07. (08:00)

Dobrodošao u klub

Justus Reid se susreo s hrvatskom birokracijom: Ne mogu dobiti struju prije 2027!

@justus_reidIf someone out there cares, my email is contact@justusreid.com

♬ original sound – Amerikanac


Amerikanac s hrvatskom adresom Justus Reid naišao je na zid hrvatske birokracije pri obnovi bunkera u Zagorju. Iako objekt ima adresu, vodu i odvoz smeća, HEP mu odbija priključiti struju jer zgrada u novom sustavu nije zavedena kao legalna. Iako je predao zahtjev za legalizaciju, HEP traži da im nadležni ured za graditeljstvo potvrdu pošalje isključivo digitalnim putem. Zbog preopterećenosti tog ureda i nedostatka osoblja, rečeno mu je da bi na nju mogao čekati i do godinu dana. Index

10.06. (20:00)

Na radost susjeda i sponzora

Nakon “My 5000 euro house” stigao “My 8000 euro bunker”

@justus_reidWe are so back!♬ original sound – Amerikanac


Nakon što je obnovio kuću u Hrvatskom zagorju koju je kupio za 5 tisuća eura, američki influencer Justus Reid bacio se na drugi nekretninski projekt – obnovu nešto manje kućice. Iako je potpuno preuredio prvu kuću, kaže da je u njoj nezgodno boraviti zimi, budući da mu grijanje nije dovoljno, zbog čega se odlučio na zimsku rezidenciju. U novom videu predstavio je plan kako će na kraju izgledati druga kuća, izrazivši nadu da će je završiti do zime.

06.06. (10:00)

Lajkovima do nove vizure zagorskih kleti

Justus Reid objavio cijeli video o transformaciji kuće koju je kupio za 5.000 €

Američki influencer koji se prvotno zbog jugića doselio u Hrvatsku objavio je video od 47 minuta koji prikazuje kronologiju koja se mogla pratiti na društvenim mrežama u zadnjih godinu dana. Sve je krenulo kao tromjesečni izazov preživljavanja bez vode i struje, no projekt je ubrzo postao viralan. Najveći problem bio je nepristupačan šumski put dug 600 metara, zbog čega se materijal morao nositi ručno. Uz pomoć susjeda, donacija pratitelja i sponzora, na objektu od 50 m² promijenjen je krov, napravljena fasada, dograđena kupaonica te ugrađeni solarni paneli i spremnici za kišnicu. U projekt je uložio oko 70.000 € vlastitog novca. Nekretninu ne želi prodati ni iznajmljivati, već u njoj planira uživati, a već najavljuje novi projekt – uređenje bunkera kojeg je kupio za 8.000 €. Index

20.05. (19:00)

Zagorje do Amerike!

TikTok tjedna: Justus Reid

@justus_reidThe end of an era and the beginning of a new one.♬ original sound – Amerikanac


Amerikanac Justus Reid, koji je posljednjih mjeseci privukao veliku pažnju javnosti nakon što je u Hrvatskom zagorju kupio staru kuću za svega 5000 eura i sam krenuo u njezinu obnovu, objavio je da je projekt napokon završen. Reid je pritom podsjetio pratitelje da su tijekom “11 mjeseci i 104 nastavka” mogli pratiti kako zapuštena kuća, koju je “progutala šuma i zaboravilo vrijeme”, postupno postaje potpuno obnovljen dom. Za kraj projekta se napokon i obrijao i ošišao. Otkrio je da je kupio nekoliko objekata u blizini, ovaj put za 16 tisuća eura. Index

15.03. (17:00)

Kad ti život da ruševinu, ti snimi serijal

Justus Reid: Od potrage za samoćom u šumi do neočekivanog pronalaska doma i zajednice u Hrvatskom zagorju

Američki influencer Justus Reid kupio je kuću u Hrvatskom zagorju za samo 5.000 eura nakon što mu je prijatelj iz Zagreba poslao lokaciju na Google kartama. Do kuće je došao slučajno, prvo je razmišljao o kupnji nekretnine u Srbiji zbog djevojke. Prvotni plan bio je samo očistiti zapušteni objekt i živjeti u njemu poput “preživljavanja” u šumi bez struje. Međutim, projekt se pretvorio u potpunu renovaciju zahvaljujući susjedima koji su mu besplatno pomogli popraviti krov te brojnim sponzorima koji su mu donirali materijale, kuhinju i klima uređaje (redovno ih reklamira u samim videima). Justus ističe nevjerojatnu povezanost sa zagorskom zajednicom, iako se suočavao s izazovima poput zaleđenih cijevi i nedostatka pravog puta do kuće. Trenutačno živi u kući dok traju radovi, a projekt planira završiti do ljeta. Tu možete pratiti progres izgradnje kuće. Samo na Instagramu ima više od 7 milijuna pratitelja

15.07.2025. (22:00)

Američki san na zagorski način

Philatz ‘nadogradio’ projekt kuće za 5 tisuća eura koju je u Hrvatskoj kupio američki influencer

@philatz

@justus_reid builds a stunning house for just 5,000€… and then things got out of hand. — #fyp #Croatia #AIArt #ArtificialIntelligence #justusreid    

♬ original sound – Filip Filković Philatz

Filip Filković Philatz se poigrao s AI i generirao sadržaj na temu kuće koju je američki influencer Justus Reid kupio u zagorju za 5 tisuća eura, i o čijoj renovaciji redovno izvještava (Index). Tako je “Justus” napravio kino u šumi koje samo pušta filmove s Nicolasom Cageom, a do kuće je zajedno s nesebičnim susjedima izgradio – autocestu. Iza kuće je sastavio i lunarni modul jer – zašto ne?

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Američki influencer s hrvatskom adresom: kupio kuću u šumi za 5 tisuća eura

Životni put automehaničara iz SAD-a promijenio se nakon što je prije nekoliko godina kupio Yugo 45 i snimao videe o tome, nakon čega su mu se počeli javljati ljudi s naših prostora i pozvali ga da dođe. Odazvao se i ostao. Danas kaže da Balkan doživljava kao svoj dom. Najviše voli jednostavnost života, prirodu, ćevape i – ono najvažnije – ljude. Na nagovor prijatelja, za svega 5000 eura kupio je napuštenu kuću duboko u šumi negdje u Zagorju – bez struje, bez vode, pa čak i bez normalnog puta. Kako i on sam kaže, projekt je neočekivano postao ‘najveća stvar koju je ikada napravio’. Iako je u početku sve radio sam, s vremenom su mu u pomoć priskočili susjedi iz obližnjih sela. Iako ne želi otkriti točnu lokaciju kuće zato što mu je i prvotna želja bila imati privatnost daleko od ljudi, svaki se njegov korak oko uređenja kuće prati na TikTokuZagorje, tportal

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Ispričavamo se, sram nas je u ime primitivaca, Justuse

Video: Čovjeku u Zagrebu probušili gume na autu s beogradskim tablicama iako vozač nije ni iz Srbije

Amerikanac Justus Reid kaže kako je proputovao sve države u regiji i jedino mu se u Zagrebu dogodio vandalizam na autu. Ja si mogu priuštiti popravak, ali ovo je mogao biti automobil nečije majke, siromašnog studenta ili umirovljenika s malom mirovinom. Sramotiš Hrvatsku. Vozio sam kroz Bosnu, Srbiju, Bugarsku, doslovno sve balkanske zemlje u posljednjih šest mjeseci, i bio sam u nebrojenim gradovima. I jedini grad u kojem sam se susreo s bilo kakvim nasiljem je Zagreb. Lokalci mi pokušavaju reći da je ovo najsigurnija zemlja u Europi, ali očito samo za njih, ne za mene. Sviđa mi se ovdje, ali nešto nije kako treba. Index