Birokratska dobrodošlica
Famozna kuća za pet tisuća eura u zagorju mogla bi ići u rušenje
“Moja kuća jedna je od mnogih u ovom selu koje imaju isti problem s papirima i legalizacijom, ali ja sam jedini dobio pismo” – kazao je Amerikanac s adresom u Hrvatskom zagorju kojeg je proslavio viralan serijal kuće koju je obnavljao. Objasnio je kako je problem u tome što građevina, izgrađena prije više od 40 godina, nikada nije upisana u zemljišne knjige kao legalan objekt. No, prema novijem zakonu svaka građevina izgrađena prije 2011. godine može se propisno klasificirati i legalizirati. Dodatan je problem što za kuću ne može dobiti adresu, koja mu je potrebna za prijavu prebivališta i legalan boravak u Hrvatskoj. Zato je još uvijek i predstavlja kao “kuću za odmor”… Index