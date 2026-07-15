Dobrodošao u klub

Justus Reid se susreo s hrvatskom birokracijom: Ne mogu dobiti struju prije 2027! - Monitor.hr
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Justus Reid se susreo s hrvatskom birokracijom: Ne mogu dobiti struju prije 2027!

@justus_reidIf someone out there cares, my email is contact@justusreid.com

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Amerikanac s hrvatskom adresom Justus Reid naišao je na zid hrvatske birokracije pri obnovi bunkera u Zagorju. Iako objekt ima adresu, vodu i odvoz smeća, HEP mu odbija priključiti struju jer zgrada u novom sustavu nije zavedena kao legalna. Iako je predao zahtjev za legalizaciju, HEP traži da im nadležni ured za graditeljstvo potvrdu pošalje isključivo digitalnim putem. Zbog preopterećenosti tog ureda i nedostatka osoblja, rečeno mu je da bi na nju mogao čekati i do godinu dana. Index


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