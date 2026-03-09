Neka bude svijetlo, neka ljubav sja

Prilikom otvaranja Festivala, pročelja zgrada HNK i preko puta Muzeja za umjetnost i obrt te Škole primijenjene umjetnosti i dizajna koje su obje u obnovi nakon potresa 2020., osvjetljene su prikazima prirode, a obližnji Muzej Mimara tehnologijom 3D mappinga. Na ovom je Festivalu i znatno više atrakcija i lokacija nego na prijašnja tri, a po prvi put su stigli i međunarodni gosti iz Berlina i Sarajeva. Berlinčani će svjetlost preliti na pročelja HNK, MUO i Mimaru te postaviti četiri metra visoke svjetlosne instalacije Zemlje i Marsa na Trgu Petra Preradovića i u Tkalčićevoj ulici, dok će gosti iz Sarajeva prikazati interaktivnu svjetlosnu skulpturu (Pulsirajuće) Srce Europe, koja uz 3D mapping prati ritam otkucaje srca. To su neke od ukupno 15 lokacija Donjeg grada koje su ove godine prvi puta uvrštene u Festival, uz još prijašnjih 15 lokacija na Gornjem gradu, na kojima će svjetlosne atrakcije biti ‘upaljene’ do nedjelje, 20. ožujka, svaki dan od 18 do 23 sata. Festival prati i bogati program uključujući i predstavu kazališta Gavella u Zvjezdarnici, izložbu UNICEF-ovog Muzeja realnosti u Zagrebačkom plesnom centru, tematsku noćnu utrku Glow run u subotu, opernu glazbu, a obasjane svjetlom i umjetničkim kreacijama bit će i Tunel Grič, Uspinjača, Trg bana Jelačića, Park šuma Tuškanac i druge lokacije u središtu grada.

N1info

Festival svjetla