Festival svjetla na 21 lokaciji, s 26 instalacija i čak 10 međunarodnih suradnji - Monitor.hr
Danas (14:00)

Neka bude svijetlo, neka ljubav sja

Festival svjetla na 21 lokaciji, s 26 instalacija i čak 10 međunarodnih suradnji

Festival svjetla našao se na prestižnoj listi najboljih europskih događanja za 2026. godinu, a kao i do sada u svjetlosnoj čaroliji možete uživati besplatno.  Lokacije u užem i širem centru uključuju Zrinjevac, Tomislavac, Štros, Europski trg, Opatovina, kulu Lotršćak, Marulićev trg i onaj kod HNK, a osvijetljen će biti i ZET… Detaljan program ovdje. HRT


25.02. (16:00)

Opet će upaliti grad

Festival svjetla ponovno pretvara Zagreb u veliku pozornicu na otvorenom

Od 18. do 22. ožujka Festival svjetla Zagreb ponovno osvjetljava Donji i Gornji grad, pretvarajući trgove, parkove i pročelja u atraktivne svjetlosne instalacije i 3D projekcije. Domaći i inozemni umjetnici spajaju umjetnost, dizajn i tehnologiju u besplatnom programu koji slavi dolazak proljeća i zajedništvo u gradu. Dodatnu potvrdu kvalitete festival je dobio uvrštavanjem na listu najboljih europskih događanja za 2026. prema izboru European Best Destinations, gdje se našao među 12 najpoželjnijih manifestacija u Europi. Super1… Više na službenoj stranici.

23.03.2025. (09:00)

Ipak nisu Ghostbustersi

Skulpture po Zagrebu dio Festivala svjetla

Riječ je o instalaciji postavljenoj u sklopu ovogodišnjeg izdanja Festivala svjetla Zagreb, koji traje od 19. do 23. ožujka. Radi se o svjetlosnim skulpturama Anooki, a na središnjem trgu postavljena su tri para razigranih prijatelja. Ove figure unose vedrinu u grad i pretvaraju arhitekturu u zabavna igrališta, a ujedno podižu svijest o klimatskim promjenama, istaknuto je na službenim stranicama Festivala. Journal

19.03.2025. (00:00)

I bi svjetlo

Kreće još jedno izdanje Festivala svjetla

Otvorenje Festivala svjetla Zagreb – 19.3. u 19:00, warm-up počinje od 18:30 ispred Esplanade Zagreb hotela na Trgu Ante Starčevića!
18:30 – okupljanje ispred Esplanade Zagreb hotela uz animaciju performera na štulama. Video prikazuje prizore od prošle godine. Programtportal

07.03.2025. (18:00)

Neka bude svjetlo!

Zagrebačkim ulicama ponovno će osvanuti Festival svjetla, poznat program

Ovogodišnje izdanje održat će se od 19. do 23. ožujka. Više informacija bit će dostupno na linku, a Journal donosi neke od instalacija koje ćete moći vidjeti na zagrebačkim ulicama. Britanski umjetnici Matt i Rob Vale pretvaraju tržnicu Dolac u svjetlosnu odu Zagreb Filmu sa Zoetropom Zagreb! Draškovićeva ulica postaje mjesto gdje se svjetlost spaja s prirodom. Dok će na Trgu bana Josipa Jelačića vidjeti instalaciju WAVE. Inspirirana fluidnošću prirodnih valova, ona preoblikuje tehnologiju u živopisnu umjetničku naraciju koja osvaja osjetila. Povijesna fasada Hrvatskog narodnog kazališta oživjet će u šarenim uzorcima i svjetlosnim slikama, donoseći emocije ljubavi, sreće i nade. Na Trgu Marka Marulića, 3D projekcija na zgradi Hrvatskog državnog arhiva prikazat će povezanost vode, života i inovacija…

27.03.2023. (10:00)

Gdje je nestao kustos?

Festival svjetla: obilno financiran, no i dalje u površnim marketinškim okvirima

Uzimajući u obzir izdašan budžet Festivala, potrebno je osvrnuti se na njegovu organizaciju i umjetničke kvalitete. U svojoj prvoj godini Festival svjetla Zagreb se oglašavao kao “prvi festival takve vrste u našem gradu“. Takva tvrdnja u najmanju ruku pokazuje nedostatak zanimanja za raniji kontekst umjetničkog medija svjetla u domaćim urbanim okvirima. Zapanjujući je i nedostatak detaljnijih pojašnjenja koncepcije Festivala i samih radova. Opisi i izjave organizatora predstavljaju dočekivanje proljeća i njegovu pomalo rudimentarnu simboliku buđenja i novih početaka kao “kustoski” koncept. Proljeće svakako može biti temelj za kustosku koncepciju, međutim nedostaje bilo kakva značajnija teorijska i praktična razrada tematike. Kulturpunkt

17.03.2022. (02:30)

Pozitivna energija

Otvoren Festival svjetla

Prilikom otvaranja Festivala, pročelja zgrada HNK i preko puta Muzeja za umjetnost i obrt te Škole primijenjene umjetnosti i dizajna koje su obje u obnovi nakon potresa 2020., osvjetljene su prikazima prirode, a obližnji Muzej Mimara tehnologijom 3D mappinga. Na ovom je Festivalu i znatno više atrakcija i lokacija nego na prijašnja tri, a po prvi put su stigli i međunarodni gosti iz Berlina i Sarajeva. Berlinčani će svjetlost preliti na pročelja HNK, MUO i Mimaru te postaviti četiri metra visoke svjetlosne instalacije Zemlje i Marsa na Trgu Petra Preradovića i u Tkalčićevoj ulici, dok će gosti iz Sarajeva prikazati interaktivnu svjetlosnu skulpturu (Pulsirajuće) Srce Europe, koja uz 3D mapping prati ritam otkucaje srca. To su neke od ukupno 15 lokacija Donjeg grada koje su ove godine prvi puta uvrštene u Festival, uz još prijašnjih 15 lokacija na Gornjem gradu, na kojima će svjetlosne atrakcije biti ‘upaljene’ do nedjelje, 20. ožujka, svaki dan od 18 do 23 sata. Festival prati i bogati program uključujući i predstavu kazališta Gavella u Zvjezdarnici, izložbu UNICEF-ovog Muzeja realnosti u Zagrebačkom plesnom centru, tematsku noćnu utrku Glow run u subotu, opernu glazbu, a obasjane svjetlom i umjetničkim kreacijama bit će i Tunel Grič, Uspinjača, Trg bana Jelačića, Park šuma Tuškanac i druge lokacije u središtu grada.
N1info
Festival svjetla

15.03.2017. (16:11)

Neka bude svjetlosna instalacija

Sutra festival svjetla u Zagrebu

Od 16. do 19. ožujka u Zagrebu će se po prvi puta održati Festival svjetla. U sklopu festivala šetači će moći vidjeti audiovizualne instalacije i projekcije na sedam lokacija na Gornjem gradu: Vranicanijeva poljana, plato Gradec, Jezuitski trg, Galerija Klovićevi dvori, Kula Lotrščak, tunel Grič i Tomićeva ulica. Tema festivala je proljeće koje simbolizira buđenje, rast i renesansu, a program počinje od 19 do 23 sata.