Stiže proljeće, a s njim i više svjetla

Festival svjetla ponovno osvjetljava Zagreb: 26 instalacija na 21 lokaciji
Festival svjetla Zagreb održava se od 18. do 22. ožujka i ponovno pretvara grad u veliku pozornicu svjetlosnih instalacija. Osmo izdanje donosi 26 instalacija na 21 lokaciji, a sve se može razgledati besplatno svakog dana od 18:30 do 23 sata. Novost je mobilna aplikacija FOL Zagreb koja pomaže posjetiteljima u planiranju obilaska i pregledavanju lokacija instalacija. Festival će službeno biti otvoren 18. ožujka u 19 sati na platou Gradec uz 3D mapping instalaciju posvećenu zaštiti mora u suradnji s WWF Adria. Posjetiteljima su predložene i tri pješačke rute kroz grad, a jedna od najatraktivnijih vodi kroz Gornji grad – od Trg bana Josipa Jelačića do šetnica i parkova poput Strossmayerovog šetališta i Dubravkinog puta, gdje svjetlosne instalacije stvaraju posebnu proljetnu atmosferu.