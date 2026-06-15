Infantino i sedam patuljaka
FIFA: Imperij koji se hrani vlastitim skandalima
Unatoč povijesnim korupcijskim aferama, FIFA pod vodstvom Giannija Infantina danas drži apsolutnu moć nad svjetskim nogometom. Aktualno Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi, s rekordnih 48 reprezentacija i 104 utakmice, donosi organizaciji nevjerojatnih 13 milijardi dolara prihoda, ali i optužbe za megalomaniju, pohlepu te dodvoravanje autokratima. Stručnjaci upozoravaju da je Infantino stvorio neprobojan klijentelistički krug. Drastičnim povećanjem financijskih davanja (kroz programe poput Forwarda) kupio je potpunu poslušnost 211 nacionalnih saveza koji ga biraju. Budući da FIFA funkcionira kao nedodirljiva paradržava bez neovisnog nadzora i alternative, njezino se vodstvo na kritike javnosti samo lagodno smješka uz poruku: “Chill and relax”. Index