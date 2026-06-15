FIFA: Imperij koji se hrani vlastitim skandalima - Monitor.hr
Danas (20:00)

Infantino i sedam patuljaka

FIFA: Imperij koji se hrani vlastitim skandalima

Unatoč povijesnim korupcijskim aferama, FIFA pod vodstvom Giannija Infantina danas drži apsolutnu moć nad svjetskim nogometom. Aktualno Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi, s rekordnih 48 reprezentacija i 104 utakmice, donosi organizaciji nevjerojatnih 13 milijardi dolara prihoda, ali i optužbe za megalomaniju, pohlepu te dodvoravanje autokratima. Stručnjaci upozoravaju da je Infantino stvorio neprobojan klijentelistički krug. Drastičnim povećanjem financijskih davanja (kroz programe poput Forwarda) kupio je potpunu poslušnost 211 nacionalnih saveza koji ga biraju. Budući da FIFA funkcionira kao nedodirljiva paradržava bez neovisnog nadzora i alternative, njezino se vodstvo na kritike javnosti samo lagodno smješka uz poruku: “Chill and relax”. Index


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FIFA je u suradnji sa streaming platformom DAZN osigurala globalni prijenos svih 63 utakmica turnira, i to bez plaćanja naknade. Ovo je prvi put da se turnir ovakve važnosti nudi besplatno globalnoj publici putem digitalne platforme. Proces je vrlo jednostavan: preuzmite DAZN aplikaciju na svoj pametni televizor, računalo, tablet ili pametni telefon, registrirajte se (bez potrebe za unosom podataka o plaćanju) i uživajte u vrhunskom nogometu. Lista sudionika izgleda kao presjek “tko je tko” u modernom nogometu. Europsku delegaciju predvode giganti poput Real Madrida, Manchester Cityja, Bayern Münchena, Paris Saint-Germaina, Intera i Juventusa. Iz Južne Amerike stižu Flamengo, Palmeiras i River Plate, dok će čast domaćina braniti Inter Miami predvođen Lionelom Messijem. Kako bi osigurala da svi klubovi dođu u najjačim sastavima, FIFA je pripremila i rekordan nagradni fond od preko milijardu dolara, gdje već samo sudjelovanje donosi višemilijunske iznose. Bug donosi cijeli vodič.

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25.11.2022. (11:00)

Top notch

Svjetsko nogometno prvenstvo i tehnologija – što funkcionira, a što ne

Iako mnogima uz male ekrane tijekom prve utakmice nije bilo jasno zašto je zaleđe dosuđeno, nakon trodimenzionalnog prikaza situacije postalo je jasno da je odluka sudaca ipak bila ispravna. VAR i SAOT se, dakle, za sada pokazuju kao koristan dodatak. Nadalje, stadioni su tehnološki napredni i vizualno atraktivni, a s obzirom na vrućine u Katru, dobro i klimatizirani. TV prijenosi – e tu su podbacili. Najavili su nove metrike i grafike, bolje nego u Ligi prvaka, no njih (barem na HRT-u), nema. No, zato se FIFA potrudila oko sažetaka i statistika koje su dostupne svima besplatno na stranici FIFA+. Bug

24.11.2022. (12:00)

Za crveni karton

Salvia: FIFA je duboko korumpirana

Uz optužbe za ropstvo, za ovim SP-om se vuku i ozbiljne sumnje na korupciju. Dovoljno je pogledati nedavno objavljeni Netflixov dokumentarac FIFA Uncovered. Bivša dužnosnica katarske kandidature za Svjetsko prvenstvo senzacionalno je ustvrdila da je trojici afričkih dužnosnika ponuđen novac da podrže arapsku naciju u njezinoj kandidaturi za turnir. Tvrdi da su im Katarci ponudili milijune dolara u zamjenu za njihove glasove. Od trenutka kada je objavljeno domaćinstvo Katara počele su se otkrivati sve afere FIFA-e, dok su i one iz prošlosti stavljene pod povećalo. U svibnju 2015. godine američko ministarstvo pravosuđa podignulo je kaznenu optužnicu na 164 stranice kojom se sedam čelnika FIFA-e tereti za primanje 150 milijuna dolara mita u razdoblju duljem od dva desetljeća. Vedran Salvia za Index.