Više od igre

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Kako FIFA koristi svoj status neprofitne organizacije i SP za ekstremnu komercijalizaciju nogometa
Iako je FIFA pravno registrirana kao neprofitna udruga u Švicarskoj, ona u stvarnosti djeluje kao agresivna megakorporacija, kažu na Poslovnom. S projiciranim prihodom od 13 milijardi dolara za ciklus do 2026. godine, krovna nogometna organizacija pretvara Svjetsko prvenstvo u čisti marketinški spektakl. Primjeri poput obveznih “pauza za osvježenje”, koje televizijama donose stotine milijuna dolara od reklama – te sponzoriranja svakog trenutka navijačke emocije pokazuju kako poslovna logika nadvladava sport. Širenje na 48 reprezentacija i partnerstvo s naftnim divom Aramcom samo potvrđuju da je igra postala tek kulisa za profit.