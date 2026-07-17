Više od igre

Iako mnogima uz male ekrane tijekom prve utakmice nije bilo jasno zašto je zaleđe dosuđeno, nakon trodimenzionalnog prikaza situacije postalo je jasno da je odluka sudaca ipak bila ispravna. VAR i SAOT se, dakle, za sada pokazuju kao koristan dodatak. Nadalje, stadioni su tehnološki napredni i vizualno atraktivni, a s obzirom na vrućine u Katru, dobro i klimatizirani. TV prijenosi – e tu su podbacili. Najavili su nove metrike i grafike, bolje nego u Ligi prvaka, no njih (barem na HRT-u), nema. No, zato se FIFA potrudila oko sažetaka i statistika koje su dostupne svima besplatno na stranici FIFA+. Bug