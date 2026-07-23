Kad ne stanu svi u napad

FIFA je u suradnji sa streaming platformom DAZN osigurala globalni prijenos svih 63 utakmica turnira, i to bez plaćanja naknade. Ovo je prvi put da se turnir ovakve važnosti nudi besplatno globalnoj publici putem digitalne platforme. Proces je vrlo jednostavan: preuzmite DAZN aplikaciju na svoj pametni televizor, računalo, tablet ili pametni telefon, registrirajte se (bez potrebe za unosom podataka o plaćanju) i uživajte u vrhunskom nogometu. Lista sudionika izgleda kao presjek “tko je tko” u modernom nogometu. Europsku delegaciju predvode giganti poput Real Madrida, Manchester Cityja, Bayern Münchena, Paris Saint-Germaina, Intera i Juventusa. Iz Južne Amerike stižu Flamengo, Palmeiras i River Plate, dok će čast domaćina braniti Inter Miami predvođen Lionelom Messijem. Kako bi osigurala da svi klubovi dođu u najjačim sastavima, FIFA je pripremila i rekordan nagradni fond od preko milijardu dolara, gdje već samo sudjelovanje donosi višemilijunske iznose. Bug donosi cijeli vodič.