Kad ne stanu svi u napad
FIFA objavila “Dream Team” Svjetskog prvenstva prema izboru navijača
FIFA je objavila “Dream XI” nedavnog Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi prema izboru navijača. U momčadi formacije 4-3-3 nalaze se igrači iz šest reprezentacija, pri čemu najviše predstavnika imaju prvaci Španjolci i Francuzi (po tri). Iznenađenje na vratima je Josimar Dias “Vozinha” iz Zelenortskih Otoka koji je dobio najviše glasova (39,6 %), ispred osvajača Zlatne rukavice Unaija Simóna. Obranu čine Porro, L. Martínez, Upamecano i Cucurella, vezni red Rodri, Olise i Bellingham, dok ubojit napad predvode Messi, Haaland i Mbappé. Sport klub, Talk Sport