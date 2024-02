Ništa od Oscara, ali vrijedi pogledat

Gotovo svaki Mannov film, bio akcijski ili dramski intoniran, bavi se elegantno odjevenim profesionalcima s usađenim kodovima perfekcionizma i posvećenosti vokaciji koja je njihov život, ali ih može odvesti i u smrt dok žongliraju između poslovnog i privatnog, što ih čini i preslikom samog redatelja, jednog od najvećih perfekcionista iza kamere. Ferrari živi da pobijedi u utrci, kao vozač ili proizvođač auta. On je usporediv s Ferrarijima iz njegove tvornice i samo juri naprijed dok ne doživi neki sudar (doslovno ili preneseno) pa nije čudno da je Mannu za inspiraciju poslužila Yatesova knjiga podnaslovljena “The Man and the Machine”. “Ferrari” je satkan od kontrasta: Enzo kao poslovni i obiteljski čovjek, dvije žene i familije, dva filma u jednome (biografska i sportska drama). Međutim, Mann je uspio pronaći balans u kontrastima i snimiti prilično ravnomjernu biografsko-sportsku dramu, koliko god da bi ljubitelji nedavnih filmova o utrkama (“Rush”, “Ford v Ferrari”) mogli očekivati više akcijskih trkaćih scena. Marko Njegić za Slobodnu. Sad kad ste ga pogledali, možete napisati nešto i vi na temi na Forumu.