Finkielkraut: Najveća prijetnja Europi je Rusija, a čovječanstvu AI
Filozof koji ne voli "kajganu od kuhanih jaja" (niti robote koji pišu zadaće)

Francuski akademik i filozof Alain Finkielkraut u Zagrebu secira krizu europske civilizacije, a ne samo njezinih institucija. Naglašava da je ruski imperijalizam trenutno najveća fizička prijetnja Europi, dok je umjetna inteligencija egzistencijalna prijetnja čovječanstvu jer nas čini “suvišnima” i potiče “poučavanje neznanju”. Kritizira moderni “antirasistički antisemitizam” i odbija birati strane između Netanyahua i onih koji Izrael nazivaju nacističkim. Zagovara Europu kao zajednicu nacija s poviješću i granicama, upozoravajući da se demokracija ne može graditi bez zajedničkog sjećanja i jezika. Ukratko: umoran je, ali ne odustaje od borbe za nijanse u svijetu koji obožava crno-bijele tabore. Ideje


