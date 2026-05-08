Filozof koji ne voli "kajganu od kuhanih jaja" (niti robote koji pišu zadaće)

Francuski predsjednik Emmanuel Macron osudio je antisemitske uvrede upućene jučer filozofu Alainu Finkielkrautu tijekom prosvjeda “Žutih prsluka” u Parizu, javlja BBC. 69-godišnji akademik, koji je podrijetlom Židov, rekao je za Le Parisien kako je čuo ljude da viču “prljavi cionist” te “baci se u kanal”. Za Journal du Dimanche izjavio je kako je osjetio “apsolutnu mržnju” usmjerenu prema njemu te da bi se bojao za svoju sigurnost da policija nije bila tamo, iako je naglasio i da nisu svi prosvjednici bili agresivni prema njemu. Finkielkraut, sin poljskih imigranata, u početku je davao svoju podršku “Žutim prslucima”, no nedavno je u intervjuu za Le Figaro kritizirao ovaj pokret. Index…