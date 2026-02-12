Panika je opcionalna, promjena je obvezna

Nakon uvođenja eura i Hrvatska ubrzala svoj put prema stanju koje se u relevantnim krugovima naziva “društvom bez gotovine” (cashless society), a čiji bi cilj trebala biti potpuna digitalizacija platnog prometa i ukidanje gotovog novca. Deset zemalja koje su se najviše približile statusu društva bez gotovine prošle su godine bile: Norveška, Finska, Novi Zeland, Hong Kong, Švedska, Danska, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Singapur i Nizozemska. Sve one bilježe udio stanovnika s pristupom internetu veći od 90 posto te vrlo mali broj bankomata po stanovniku (prosječno 50 na sto tisuća ljudi)… Plaćanje karticama ili aplikacijama uvijek uključuje posrednika, najčešće privatnu kompaniju (Visa, MasterCard i nekoliko drugih) koja stoga ima – gotovo potpuno nereguliran – pristup velikom broju osobnih podataka klijenata. Uz problem zaštite privatnosti i zloupotreba od strane privatnih kompanija, kritičari društva bez gotovine upozoravaju i na nadzor koji države mogu provoditi nad građanima prateći njihove financijske transakcije. Novosti