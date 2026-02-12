Panika je opcionalna, promjena je obvezna
Fiskalizacija 2.0: Početni problemi i prilika za digitalnu transformaciju
Fiskalizacija 2.0, koja od 1. siječnja uvodi obvezno izdavanje, zaprimanje i arhiviranje e-računa, izazvala je tehničke poteškoće i organizacijske probleme kod dijela poduzetnika i računovođa. Ministarstvo financija priznaje “dječje bolesti”, dok stručnjak za digitalizaciju Ivan Marković tvrdi da je riječ o prvom koraku prema većoj digitalnoj zrelosti tvrtki. Ističe da izazov nije u tehnologiji, nego u nedostatku strategije i jasno definiranih procesa. Digitalizaciju vidi kao priliku za povećanje učinkovitosti, transparentnosti i dugoročne konkurentnosti domaćih poduzeća. tportal