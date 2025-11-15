Kad država upali blender, privatnici se pretvaraju u smoothie

Od 1. siječnja svi poduzetnici u PDV-u moraju izdavati e-račune, a država je već objavila popis 22 ovlaštena informacijskog posrednika. Oni primaju, šalju i arhiviraju e-račune, no rastu tenzije jer se dio privatnika žali da državne tvrtke poput FINA-e i Hrvatske pošte ulaze na tržište kao “nelojalna konkurencija”. Poduzetnici poput Hrvoja Bujasa dovode u pitanje njihovu ulogu i ovlasti, dok drugi, poput Marka Emera iz Elektroničkih računa (Visma), ističu da su tržište gradili godinama i da će s potpunim prelaskom na e-račune promet eksplodirati na 10–15 milijuna računa mjesečno. tportal