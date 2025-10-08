Kad zgrada postane mala firma
Fiskalizacija i e-računi: nove obveze za zajednice suvlasnika koje zarađuju
Zajednice suvlasnika koje su dobile OIB postaju pravne osobe, ali fiskalizacija i e-računi obvezni su tek kad zgrada počne zarađivati – primjerice, iznajmljuje krov, fasadu ili zajednički prostor. Tada postaje porezni obveznik, mora izdavati fiskalizirane račune, primati e-račune i, po potrebi, ući u PDV sustav. Ako zgrada samo prikuplja pričuvu i ne ostvaruje prihod, nema novih obveza. Ukratko – tko zarađuje, posluje kao firma, a tko ne, ostaje samo – zgrada. Zgradonačelnik