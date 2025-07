Zgrada nije divlji zapad, ali revolveraši kućnog reda su spremni

Predstavnici suvlasnika mogu biti sankcionirani ako grubo zanemare svoje dužnosti, no samo ako nisu volonteri. Suvlasnici i upravitelji također mogu biti kažnjeni – bilo od strane komunalnih redara, policije ili suda – zbog kršenja zakona, kućnog reda ili neodržavanja zgrade. Kazne variraju: od opomena, novčanih kazni (do 5.500 €) pa sve do isključenja iz zajednice. Uspostavom registra suvlasnika i jačanjem nadzora, sustav kažnjavanja postaje operativniji, iako i dalje spor. A ako vam netko skuplja otpad u stanu – zovite socijalnu službu, ne detektiva. Zgradonačelnik