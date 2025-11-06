Kako podići zgradu: praktični koraci od krova do pričuve - Monitor.hr
Kako preživjeti administrativni labirint i izboriti se za svoju zgradu

Kako podići zgradu: praktični koraci od krova do pričuve

Predstavnica suvlasnika nekadašnje MUP-ove zgrade u Zagrebu preuzela je odgovornost kad nitko nije htio brinuti o zgradi. Sanirala je krov, modernizirala ulaz i uvela red u svakodnevne poslove. Nakon pauze, 2025. ponovno je izabrana, podiže pričuvu i planira energetske obnove. Njezina upornost i komunikacija s suvlasnicima povećali su zajedništvo i funkcionalnost zgrade, a ona ističe važnost učenja, kompromisa i zajedničkog rada za kvalitetniji život svih stanara. Zgradonačelnik


Praktički posao

Koje su obaveze i dužnosti predstavnika suvlasnika

Osoba je to koju su suvlasnici izabrali da (Zgradonačelnik):

  • predstavlja njihove interese
  • bude njihova veza prema Upravitelju
  • bude veza prema svima onima koji na neki način ‘sudjeluju’ u životu jedne zgrade

Njegova je uloga definirana i zakonom. U slučajevima kada predstavnik suvlasnika ne ispunjava svoje obveze, suvlasnici ga mogu smijeniti i izabrati drugoga. Uobičajeno i najčešće, predstavnik suvlasnika ovlašten je: 

  • sklopiti ugovor s upraviteljem o upravljanju zgradom
  • sklopiti ugovor o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja koje suvlasnici koriste zajedno sa suvlasnicima zgrade
  • sklopiti ugovor s nadstojnikom
  • sklopiti ugovor o osiguranju
  • dužan je voditi brigu o provođenju kućnog reda, načinu korištenja zajedničkih prostorija i zemljišta koje služi zgradi
  • organizirati naplatu zajedničkih troškova...