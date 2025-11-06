Kako preživjeti administrativni labirint i izboriti se za svoju zgradu
Kako podići zgradu: praktični koraci od krova do pričuve
Predstavnica suvlasnika nekadašnje MUP-ove zgrade u Zagrebu preuzela je odgovornost kad nitko nije htio brinuti o zgradi. Sanirala je krov, modernizirala ulaz i uvela red u svakodnevne poslove. Nakon pauze, 2025. ponovno je izabrana, podiže pričuvu i planira energetske obnove. Njezina upornost i komunikacija s suvlasnicima povećali su zajedništvo i funkcionalnost zgrade, a ona ističe važnost učenja, kompromisa i zajedničkog rada za kvalitetniji život svih stanara. Zgradonačelnik