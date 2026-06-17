Imate svoj kontinent, gradite tamo što vas volja

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Flamingo revolucija: Albanija sve više kuha, Rama prosvjednike usporedio s fašistima
- Više od 100.000 ljudi izašlo je na ulice Tirane pretvorivši ekološki bunt protiv luksuznog resorta Jareda Kushnera i Ivanke Trump u najveći antirežimski pokret od 1991. godine. Istovremeno, antikorupcijski ured SPAK naložio je uhićenja i zamrznuo 128 milijuna eura imovine zbog pranja novca i šverca kokaina povezanih s obalnim nekretninama, što je dodatno užarilo atmosferu u zemlji. tportal
- Premijer Edi Rama odbija obustaviti projekt jer preko Trumpova zeta želi osigurati političke veze s Bijelom kućom. Kushnerov projekt u Beogradu propao nakon istrage o korupciji, što je razbjesnilo Aleksandra Vučića. Istovremeno, u BiH je tvrtka bliska Trumpu po hitnom postupku dobila plinski projekt od 1,38 milijardi eura, a Miloradu Dodiku su ukinute sankcije. SAD kroz ove poslove bez moralnih prodika jača dominaciju te istiskuje utjecaj Kine i Rusije na Balkanu. DW
- Dok investitori tvrde da provode tek „tehnička mjerenja“, znanstvenici upozoravaju da je ugroženo 279 međunarodno zaštićenih vrsta, uključujući plamence (odatle naziv revolucije) i vidre. Europska komisija pozvala je Albaniju da hitno uskladi djelovanje s ekološkim pravilima kako ne bi ugrozila svoj ulazak u EU planiran za 2030. godinu. Guardian