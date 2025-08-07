Madrac vs. Mastercard

Albanija želi postati prva zemlja bez gotovine na svijetu - Monitor.hr
Albanija želi postati prva zemlja bez gotovine na svijetu

Albanska vlada planira uvesti bezgotovinsko društvo kako bi suzbila sivu ekonomiju, koja čini i do 50 % BDP-a. No građani, traumatizirani piramidalnim prijevarama iz 1990-ih i nepovjerenjem u banke, i dalje preferiraju gotovinu. Samo trećina Albanaca vjeruje bankama, a visoki troškovi i nepovoljni uvjeti dodatno obeshrabruju digitalne transakcije. Kritičari plan vide kao napad na osobne slobode i političku dimnu zavjesu, dok vlada vjeruje da će povezivanje s europskim SEPA sustavom pomoći u prijelazu. Forbes


Slične vijesti

16.03.2023. (17:00)

Digli zabranu za branu

Albanska rijeka Vjosa proglašena je prvim Nacionalnim parkom divlje rijeke u Europi

Velika je to pobjeda za brojne ekologe koji su se godinama borili protiv planova za izgradnju hidroelektrane duž plovnog puta rijeke. Proglašenje će izrazito pozitivno utjecati na cijeli tok rijeke budući da više neće biti moguće niti predložiti građevinske projekte na tom području. Kako piše Reuters, ekolozi i znanstvenici prozvali su rijeku Vjosu posljednjom „divljom“ u Europi s obzirom na to da neprekidno teče 270 km od Grčke preko južne Albanije sve do Jadranskog mora, bez ikakvih brana ili izgrađenih elektrana. Riječ je o rijeci koja je ujedno dom za gotovo tisuću životinjskih vrsta, uključujući kritično ugroženu europsku jegulju kao i ugrožene endemske biljne vrste. Green

05.06.2021. (17:30)

Spasimo plavo srce Europe

Na divljoj rijeci žele imenovati nacionalni park, država im ne da jer planira izgradnju hidroelektrana

Znanstvenici i borci za zaštitu okoliša pokrenuli su međunarodnu inicijativu za imenovanje nacionalnog parka na divljoj rijeci Vjosi na jugu Albanije, gdje albanska vlast želi izgraditi hidroelektrane. Radi se o posljednjoj divljoj rijeci u Europi, dugoj 300 kilometara, koju krasi cijeli niz netaknutih prirodnih znamenitosti. Međutim, u planu je izgradnja oko 30 hidroelektrana, što bi moglo rezultirati ekološkom katastrofom i devastacijom raznolike flore i faune na tom području, tvrde stručnjaci. Za sada je Vjosa u Albaniji zaštićena kao park prirode, ali na niskoj razini, a status Nacionalnog parka bi je mogao spasiti od izgradnje brana. Green.hr

18.02.2020. (08:30)

Potresen do sretan

Europska unija prikupila 1,15 milijardi eura pomoći Albaniji, premijer Rama ganut

Na međunarodnoj donatorskoj konferenciji za Albaniju, koju je prije nekoliko mjeseci pogodio snažan potres, u ponedjeljak u Bruxellesu prikupljeno je 1,15 milijardi eura od čega je Hrvatska donirala milijun eura. Šteta od potresa procijenjena je na 985 milijuna eura. Albanski premijer Edi Rama izjavio je da je prikupljeni iznos premašio sva njegova očekivanja. HRT

15.12.2019. (15:30)

Detektirani krivci

Zbog mrtvih u potresu u Albaniji vlasnici, građevinari i inženjeri idu u zatvor

Albanski tužitelji izdali su 17 naloga za uhićenje zbog pogibije 51 osobe u potresu magnitude 6,4 prošlog mjeseca. Pod optužbom za ubojstvo privedeno je dvoje vlasnika hotela i upravitelj policijskog odmarališta. Neki od optuženih su pobjegli. Čekaju se procjene obnove i izgradnje domova za 14,000 ljudi koji su uslijed potresa postali beskućnici.

12.11.2019. (09:30)

Ovih dana Putin dobiva, a da prstom ne mrdne

Von der Leyen: Macron otvorio Rusiji vrata Zapadnog Balkana

Predsjednik Francuske otvorio je Rusiji vrata zapadnog Balkana nakon što je blokirao pregovore o pristupanju Albanije i Sjeverne Makedonije Europskoj uniji, izjavila je predsjednica Europske komisije te je pozvala čelnike Unije da odmah počnu pregovore o pristupanju, uz obrazloženje da bi “Rusija i Kina mogle popuniti prazninu ne utvrdi li se Unija u regiji”. Svoje je riječi izrekla, ne slučajno, povodom 30. godišnjice pada Berlinskog zida te je rekla da je Europa mnogo toga tražila od Sjeverne Makedonije i Albanije te da su te zemlje ispunile sve što je od njih traženo. al Jazeera

10.11.2019. (22:30)

BU

Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija osnovale ‘mali Schengen’

Građani Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije putovat će preko granica tih triju zemalja samo s osobnom iskaznicom, dogovoreno je na dvodnevnom summitu u Ohridu, a inicijativa je nazvana “mali Schengen”. Čelnici triju zemalja razgovarali su o konkretnim koracima poticanja zajedničkog projekta regionalnog tržišta nakon što je EU odbila otvoriti pregovore o pristupanju sa Skopljem i Tiranom.

04.07.2019. (18:30)

Velika diplomacija

Kosovo i Albanija potpisali sporazum o ujedinjenju vanjske politike

Sporazum o ujedinjavanju i koordiniranju svojih vanjskih politika uključuje i zajednička veleposlanstva te razmjenu osoblja i iskustava, javlja al Jazeera. Balkan Insight upozorava kako to neće mnogo značiti u praksi – “to je više poput patriotske predstave nego što je konkretna politička akcija za poboljšanje odnosa”, izjavio je profesor Nezir Kraki, koji kaže da “vanjska politika Albanije uopće nije u skladu s onom na Kosovu”.

27.05.2019. (00:00)

Kosovski predsjednik: Živjet ćemo s Albanijom u jednoj državi, bez granica

12.05.2019. (12:00)

Molotovljevi kokteli bačeni na ured albanskog premijera, već tri mjeseca traju prosvjedi protiv Edija Rame

17.03.2019. (09:59)

Ne odustaju

Deseci tisuća ljudi u Tirani tražilo ostavku premijera, izbili sukobi

Deseci tisuća pristalica albanske oporbe, predvođene oporbenom Demokratskom partijom, okupile su se u subotu ispred sjedišta socijalističkog premijera Edija Rame u Tirani, zahtijevajući njegovu ostavku. U jednom trenutku, demonstranti su probili ogradu oko zgrade sjedišta premijera, čiju vladu optužuju za korupciju i veze s organiziranim kriminalom. Policija je nakon toga upotrijebila suzavac, a skup osigurava gotovo 1.200 pripadnika policije i garde.