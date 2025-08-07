Madrac vs. Mastercard

Predsjednik Francuske otvorio je Rusiji vrata zapadnog Balkana nakon što je blokirao pregovore o pristupanju Albanije i Sjeverne Makedonije Europskoj uniji, izjavila je predsjednica Europske komisije te je pozvala čelnike Unije da odmah počnu pregovore o pristupanju, uz obrazloženje da bi “Rusija i Kina mogle popuniti prazninu ne utvrdi li se Unija u regiji”. Svoje je riječi izrekla, ne slučajno, povodom 30. godišnjice pada Berlinskog zida te je rekla da je Europa mnogo toga tražila od Sjeverne Makedonije i Albanije te da su te zemlje ispunile sve što je od njih traženo. al Jazeera…