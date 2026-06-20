Dok vam prizor ne da mira, a i mobitel vam je pri ruci...

“Vidio sam što se događa ljudima koji postanu nomadi, prodaju sve i jednostavno žive na cesti. Ne mogu reći da je to ono što sam htio za sebe, ali s vremenom je moj život otišao u tom smjeru”, opisuje Hrvoje Jurić, avanturist, fotograf i biciklist. Zidovi njegova doma su metalne narančaste konstrukcije automobila, a spavaća je soba “na katu”, na krovu u šatoru. Prodao je kuću u kojoj je odrastao i svoj život u potpunosti preselio u automobil. “Kuća treba vlasnika koji će se brinuti o njoj i živjeti u njoj, što ja i moj čopor (Ena i Max) nismo. K tome, trenutno imam dogovorenog posla do kraja iduće godine i neće nas gotovo nikako biti doma, što znači da bi kuća prije ili kasnije počela propadati.”, kaže Hrvoje. Sada živi malo mirnije, ali i dalje se nije ugasila ona avanturistička žar u njemu. Green