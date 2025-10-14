Video killed the radio star, drugi put
Gase se MTV glazbeni kanali, RIP
Na kraju godine, 31. prosinca 2025. gasi se pet MTV kanala diljem Europe. Iza objave stoji Paramount Global, matična kompanija koja se povlači iz linearne televizije i pokušava spasiti što se spasiti još može. MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV i MTV Live nestat će s etera u Velikoj Britaniji, Irskoj, Njemačkoj i Austriji. Ostaje MTV HD, ali taj kanal već godinama nema veze s glazbom. Pune ga reality emisije poput Naked Dating UK i Teen Mom, tako da je bitka ionako bila izgubljena. Paramount je dugo u minusu. Linearni televizijski model umire, pretplate streama su skupe, a gubitak prihoda od reklama je masivan. Zatvaranje MTV-ovih glazbenih kanala logičan je potez u nizu rezanja troškova, ali simbolički je ubitačan. Generacije su odrastale gledajući spotove na MTV-u, a nije riječ samo o nostalgiji. Ti kanali su oblikovali ukus, pokazivali glazbenike iz alternativnih scena, davali prostor živim koncertima koji nisu bili uređeni do boli. MTV 80s i MTV 90s držali su živim periode kada su glazbeni spotovi bili mali filmovi, a ne sadržaj za zaustavljanje lista na Spotifyju. Muzika