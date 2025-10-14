Gase se MTV glazbeni kanali, RIP - Monitor.hr
Danas (14:00)

Video killed the radio star, drugi put

Gase se MTV glazbeni kanali, RIP

Na kraju godine, 31. prosinca 2025. gasi se pet MTV kanala diljem Europe. Iza objave stoji Paramount Global, matična kompanija koja se povlači iz linearne televizije i pokušava spasiti što se spasiti još može. MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV i MTV Live nestat će s etera u Velikoj Britaniji, Irskoj, Njemačkoj i Austriji. Ostaje MTV HD, ali taj kanal već godinama nema veze s glazbom. Pune ga reality emisije poput Naked Dating UK i Teen Mom, tako da je bitka ionako bila izgubljena. Paramount je dugo u minusu. Linearni televizijski model umire, pretplate streama su skupe, a gubitak prihoda od reklama je masivan. Zatvaranje MTV-ovih glazbenih kanala logičan je potez u nizu rezanja troškova, ali simbolički je ubitačan. Generacije su odrastale gledajući spotove na MTV-u, a nije riječ samo o nostalgiji. Ti kanali su oblikovali ukus, pokazivali glazbenike iz alternativnih scena, davali prostor živim koncertima koji nisu bili uređeni do boli. MTV 80s i MTV 90s držali su živim periode kada su glazbeni spotovi bili mali filmovi, a ne sadržaj za zaustavljanje lista na Spotifyju. Muzika


Slične vijesti

28.08.2017. (14:12)

10 trenutaka za pamćenje na MTV VMA nagradama

05.06.2017. (11:03)

Glazbu nitko više ni ne spominje

Analiza: Novi šef vraća MTV iz mrtvih – reality i emisijama uživo

Repriza serije ‘Prijatelji’, show ‘Ridiculosness’ postao je dvosatna emisija uživo i još više reality emisija – prvi su potezi novog šefa MTV-ja Chrisa McCarthyja i urodili su plodom, nekad kultni glazbeni kanal povećao je gledanost, a to je tek početak. McCarthyjeva misija je vratiti tinejdžersku publiku i žene pred male ekrane, sa “skriptiranih” se emisija prebaciti na “neskriptirane”, prikazivati emisije i serije koje tematiziraju odrastanje i sazrijevanje publike te vratiti staru slavu programu uživo, analizira Lider vraćanje iz mrtvih MTV-ja. Iako je već uveo neke promjene, nova era MTV-ja službeno kreće 1. srpnja.

07.01.2016. (12:14)

MTV sa serijom ‘The Shannara Chronicles’ želi oponašati uspjeh ‘Igre prijestolja’

13.12.2015. (17:10)

Helikopter MTV-ja srušio se u jezero, dvije osobe poginule

01.09.2015. (14:15)

MTV Video Music Awards: Taylor Swift pobjednica, ali Kanye West i Milery Cyrus vladali dodjelom