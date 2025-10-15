Reality killed the video star
Stilin: MTV je svoj imidž gradio na spotovima, a pao kad ih je izbacio
MTV je, naime, posebno na početku, imao savršen osjećaj za hit, a što je hit bio veći, to je i spot morao biti raskošniji, jer MTV je definirao do danas preživjeli standard videospota ne kao ekstenzije pjesme, već kao način lansiranja hita i marketinški alat. Prvi pucanj u MTV ispalili su oni koji su od njega dotad sasvim fino zarađivali, ali to im nije bilo dosta. Šefovi velikih izdavačkih kuća su, naime, tražeći nove izvore prihoda u eri eksplozije piratskih servisa za razmjenu glazbe, od MTV-a potkraj 1990-ih počeli tražiti novac za emitiranje spotova svojih izvođača. Pritisnut velikim troškovima, on se okrenuo novim formatima i odjednom su programom tog kanala zavladali sadržaji koji mogu donijeti veći marketinški prihod, no s glazbom veze nisu imali. Bojan Stilin za tportal