MTV je 1. siječnja ukinuo svoje glazbene kanale - Monitor.hr
Danas (17:00)

I bi tišina

MTV je 1. siječnja ukinuo svoje glazbene kanale

Tiho i bez većeg interesa javnosti. Odluka je dio šire ekonomske konsolidacije unutar koncerna Paramount Skydance, opterećenog dugovima, padom oglašavanja i stagnacijom streaminga. No kraj MTV-a nije samo financijski, nego i kulturni: nekad središnja institucija pop-kulture izgubila je publiku, utjecaj i ulogu kuratora ukusa. U doba algoritama, personaliziranih feedova i fragmentirane pažnje, glazbena televizija više nema zajednički prostor ni razlog postojanja. DW


Slične vijesti

15.10.2025. (23:00)

Reality killed the video star

Stilin: MTV je svoj imidž gradio na spotovima, a pao kad ih je izbacio

MTV je, naime, posebno na početku, imao savršen osjećaj za hit, a što je hit bio veći, to je i spot morao biti raskošniji, jer MTV je definirao do danas preživjeli standard videospota ne kao ekstenzije pjesme, već kao način lansiranja hita i marketinški alat. Prvi pucanj u MTV ispalili su oni koji su od njega dotad sasvim fino zarađivali, ali to im nije bilo dosta. Šefovi velikih izdavačkih kuća su, naime, tražeći nove izvore prihoda u eri eksplozije piratskih servisa za razmjenu glazbe, od MTV-a potkraj 1990-ih počeli tražiti novac za emitiranje spotova svojih izvođača. Pritisnut velikim troškovima, on se okrenuo novim formatima i odjednom su programom tog kanala zavladali sadržaji koji mogu donijeti veći marketinški prihod, no s glazbom veze nisu imali. Bojan Stilin za tportal

14.10.2025. (16:00)

Video killed the radio star, drugi put

Gase se MTV glazbeni kanali, RIP

Na kraju godine, 31. prosinca 2025. gasi se pet MTV kanala diljem Europe. Iza objave stoji Paramount Global, matična kompanija koja se povlači iz linearne televizije i pokušava spasiti što se spasiti još može. MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV i MTV Live nestat će s etera u Velikoj Britaniji, Irskoj, Njemačkoj i Austriji. Ostaje MTV HD, ali taj kanal već godinama nema veze s glazbom. Pune ga reality emisije poput Naked Dating UK i Teen Mom, tako da je bitka ionako bila izgubljena. Paramount je dugo u minusu. Linearni televizijski model umire, pretplate streama su skupe, a gubitak prihoda od reklama je masivan. Zatvaranje MTV-ovih glazbenih kanala logičan je potez u nizu rezanja troškova, ali simbolički je ubitačan. Generacije su odrastale gledajući spotove na MTV-u, a nije riječ samo o nostalgiji. Ti kanali su oblikovali ukus, pokazivali glazbenike iz alternativnih scena, davali prostor živim koncertima koji nisu bili uređeni do boli. MTV 80s i MTV 90s držali su živim periode kada su glazbeni spotovi bili mali filmovi, a ne sadržaj za zaustavljanje lista na Spotifyju. Muzika

28.08.2017. (16:12)

10 trenutaka za pamćenje na MTV VMA nagradama

05.06.2017. (11:03)

Glazbu nitko više ni ne spominje

Analiza: Novi šef vraća MTV iz mrtvih – reality i emisijama uživo

Repriza serije ‘Prijatelji’, show ‘Ridiculosness’ postao je dvosatna emisija uživo i još više reality emisija – prvi su potezi novog šefa MTV-ja Chrisa McCarthyja i urodili su plodom, nekad kultni glazbeni kanal povećao je gledanost, a to je tek početak. McCarthyjeva misija je vratiti tinejdžersku publiku i žene pred male ekrane, sa “skriptiranih” se emisija prebaciti na “neskriptirane”, prikazivati emisije i serije koje tematiziraju odrastanje i sazrijevanje publike te vratiti staru slavu programu uživo, analizira Lider vraćanje iz mrtvih MTV-ja. Iako je već uveo neke promjene, nova era MTV-ja službeno kreće 1. srpnja.

07.01.2016. (12:14)

MTV sa serijom ‘The Shannara Chronicles’ želi oponašati uspjeh ‘Igre prijestolja’

13.12.2015. (17:10)

Helikopter MTV-ja srušio se u jezero, dvije osobe poginule

01.09.2015. (14:15)

MTV Video Music Awards: Taylor Swift pobjednica, ali Kanye West i Milery Cyrus vladali dodjelom