Svjetionici, huligani i Disneyland s praznim škūrama

Poduzetnik Mladen Ninčević iz Zadra ispričao je svoje tragično iskustvo u “Nedjeljom u 2”, čije je dijete počinilo samoubojstvo. Mihael je bio empatičan mladić, sklon ekstremnim sportovima i nesklon materijalizmu, ali je nosio teret unutarnje boli. Iako su roditelji pokušavali održati otvorenu komunikaciju, nisu prepoznali ozbiljnost njegovih razmišljanja. Nakon gubitka, obitelj se okrenula vjeri i radu kako bi pronašla snagu. Smrt sina zbližila ih je i učvrstila u vjeri, a Mladen je podijelio priču kako bi podigao svijest o važnosti razgovora s djecom i mentalnom zdravlju.

Druga gošća je studentica Lucija Marković, bivša članica vjerske zajednice Riječ Života. Opisala je traume koje je doživjela unutar te zajednice. Odgojena u strogo religioznom okruženju, iskusila je manipulaciju i psihološki pritisak, uključujući tzv. “oslobađanje od demona”. Umjesto stručne pomoći za probleme poput depresije i anoreksije, izložena je molitvenim ritualima koji su je traumatizirali. Otkrila je svoju seksualnu orijentaciju te se suočila s osuđivanjem i pokušajima preodgoja. Zahvaljujući ocu, napustila je zajednicu i potražila terapiju. Iako se još uvijek nosi s posljedicama kompleksnog PTSP-a, pronašla je utočište u vjeri i terapiji. HRT