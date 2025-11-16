Kad smo već posvađani, barem da znamo zašto

Kad rat oblikuje čovjeka: Od borbe za opstanak do današnjih društvenih podjela - Monitor.hr
Kad rat oblikuje čovjeka: Od borbe za opstanak do današnjih društvenih podjela

U razgovoru s Ivanom Šojat i Robertom Međurečanom otvara se pitanje porasta društvenih tenzija i gubitka zajedničkih ideala. Šojat upozorava na dehumanizaciju i materijalizam koji nas otuđuju, te ističe kako je rat u Slavoniji bio borba za goli opstanak, bez romantičnih ideala. Međurečan govori o iskustvu rata, povratku u civilni život i pisanju kao terapiji. Oboje naglašavaju važnost razumijevanja, obrazovanja i stvarnog domoljublja koje se očituje u brizi za zajednicu, a ne u ideološkim etiketama. HRT


01.06. (22:00)

Pale sam na Internetu

Hoće li umjetna inteligencija otuđiti ljude ili omogućiti kvalitetniji život? ‘Ključ je u razvijanju kritičkog razmišljanja’

Predrag Pale je više od 30 godina profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, a mnogi ga znaju kao čovjeka koji je uveo internet u Hrvatsku. Kaže da vještina računanja na pamet ili na papiru polako nestaje, što je više znak promjena nego činjenice da ljudi postaju gluplji. Za korištenje složenijih alata ipak treba imati neke vještine. ChatGPT je prije svega komunikacijski alat i to vrlo ugodan za ljude, i iako može biti koristan u brojnim stvarima, ne bi ga trebalo koristiti za ozbiljne i važne stvari poput medicinskih savjeta, donošenja zakona i slično. Mnogi već sada smatraju da živimo u svijetu laži, no to bi napretkom tehnologije moglo postati i još naglašenije. Internet je unatoč brojnim nedostatcima i opasnostima, i dalje fascinantna stvar. Najvažnije je razvijati kritičko razmišljanje. HRT

02.03. (23:00)

Valjda nije i posljednji intervju

Vedrana Rudan kod Stankovića o bolesti i pisanju: Kad pišem, ja sam živa

Spisateljica Vedrana Rudan “Nedjeljom u 2” otvoreno je govorila o borbi s bolešću, potresnim trenucima za nju i njezinu obitelj. Ponosna je što prodaje svoje knjige, ne sebe, a naglasila je i da o svojoj obitelji ne piše. Boluje od agresivnog raka žučnih kanalića koji se inače teško otkriva, ali koji je bio operabilan. Iako je sve u početku prošlo u redu, ubrzo su se razvile metastaze. Operacija je uz popuste stajala oko 9.000 u privatnoj klinici jer nije ušla u kvotu, a država s tom klinikom ima ugovor. Spomenula je i da joj je u to vrijeme u Srbiji trebala izaći knjiga “Umrijeti bez stresa”. Htjela je i na eutanaziju u Švicarsku, ali je, kako kaže, toliko onemoćala da ne može ni u auto, morala odustati. Sada je na kemoterapiji jer su joj liječnici predočili statistiku, mogućnosti i podatke na temelju kojih bi si trebala dati šansu. Obitelj joj je velika podrška, a dotaknula se i uvjeta u bolnici. Smrt je normalni dio života i ne treba je se bojati, a potvrdila je i prijašnje izjave o tome kako smatra da je mržnja ono što pokreće ljude, a da je ljubav rijetka, što ju potiče na pisanje i što čitatelji prihvaćaju. HRT

23.02. (21:00)

Robinson i romantik!

Bijeg od civilizacije i sretan život u divljini, priča Nikole Borića kod Stankovića

Nekad uspješni atletski trener iz Zaprešića koji je prije desetak godina gradski način života zamijenio životom u šumi, u skromnoj kućici od prirodnih materijala, daleko od civilizacije. Snimio ga je i poznati dokumentarist Ben Fogle. Živio je u Turskoj i Etiopiji gdje je radio s vrhunskim sportašima (kao i u Hrvatskoj), nakon čega je došao na ideju na ovakav način života. Tražio je idealnu lokaciju prema svojim željama po cijelom svijetu da bi je našao ovdje, u šumi kod Orahovice. Nema ni zdravstveno ni mirovinsko osiguranje, a trenutačno završava kuću od blata i slame. Smatra da za život trebaju tri stvari: voda, hrana i sklonište. Smatra kao je velika prevara sustava koji te tjera da budeš njegov rob od samog rođenja. Ima i suprugu koja radi u školi. On za to vrijeme osigurava hranu, vodu i energente. Žive u sklopu sela sa 6 stanovnika, gdje organiziraju radionice i predavanja. HRT

01.12.2024. (23:00)

Razgovaramo o mentalnom zdravlju

U Nedjeljom u 2 o preživljavanju trauma: “Izgubiti dijete je nešto što ne bih poželio ni najgorem neprijatelju”

Poduzetnik Mladen Ninčević iz Zadra ispričao je svoje tragično iskustvo u “Nedjeljom u 2”, čije je dijete počinilo samoubojstvo. Mihael je bio empatičan mladić, sklon ekstremnim sportovima i nesklon materijalizmu, ali je nosio teret unutarnje boli. Iako su roditelji pokušavali održati otvorenu komunikaciju, nisu prepoznali ozbiljnost njegovih razmišljanja. Nakon gubitka, obitelj se okrenula vjeri i radu kako bi pronašla snagu. Smrt sina zbližila ih je i učvrstila u vjeri, a Mladen je podijelio priču kako bi podigao svijest o važnosti razgovora s djecom i mentalnom zdravlju.

Druga gošća je studentica Lucija Marković, bivša članica vjerske zajednice Riječ Života. Opisala je traume koje je doživjela unutar te zajednice. Odgojena u strogo religioznom okruženju, iskusila je manipulaciju i psihološki pritisak, uključujući tzv. “oslobađanje od demona”. Umjesto stručne pomoći za probleme poput depresije i anoreksije, izložena je molitvenim ritualima koji su je traumatizirali. Otkrila je svoju seksualnu orijentaciju te se suočila s osuđivanjem i pokušajima preodgoja. Zahvaljujući ocu, napustila je zajednicu i potražila terapiju. Iako se još uvijek nosi s posljedicama kompleksnog PTSP-a, pronašla je utočište u vjeri i terapiji. HRT

20.10.2024. (10:00)

S politike se prebacili na društvo

Promjena ‘Nedjeljom u 2’: Kvalitetnog političkog programa nemamo već dugo, sve se svodi na ‘lakši’ i zabavniji sadržaj

Ljudi koji su dosad bili zaista zaslužuju pozornost. Neke od njih široka publika nikad ne bi vidjela, i to je pozitivna promjena. Kvaliteta ljudi inače koji se bave politikom značajno pada i kada ih se dovede u format od sat vremena dobar dio njih nema što ponuditi i reći izvan ostrašćenih stranačkih svađa. U njoj je ionako teško dobiti neke relevantne goste, dugo nije bilo Plenkovića, Milanovića, a ni ministri se baš ne odazivaju. Na HRT-u je prije bilo dobrih političkih i debatnih formata, od Otvorenog, Petog Dana i nekadašnje Piramide… Sve je to na Prisavlju pridavljeno, to je rađeno dugo i u tišini. Dva gosta koja su nedavno bila kod Stankovića su i životno i profesionalno neusporedivo bolja od većine naših političara, smatraju za tportal Boris Rašeta i Jerko Trogrlić. Naciji se daje kruha i igara a uz takvu lobotomiju nitko ne primjećuje da iz države svake godine u inozemstvo cure tri-četiri milijarde eura dividendi stranim tvrtkama, dok Hrvatska populacijski propada.

09.10.2024. (10:00)

Intervjui koji nedjelju znače

Marjanović: Neke kritike vezane uz promjenu formata Stankovićeve emisije stoje, ali…

Realno, medijski prostor ovim je potezom osiromašen, ali to ne govori toliko o Stankoviću koliko o medijskom prostoru. I da, reći da je medijski prostor “osiromašen” ako u njemu nema političara je rečenica zbog koje prokrvari mozak. No, isto tako, činjenica da ukidanje jedne emisije može izazvati takav val negodovanja govori mnogo toga i ništa od toga ne stvara pretjerano lijepu sliku. U tom nedjeljnom terminu zaista nema drugih (djelomično) političkih emisija i to stoji, ali u posljednje dvije godine na prste jedne ruke možete izbrojati političare (jer političari su jedina upitna kategorija gostiju) koji su bili baš pun pogodak i čije intervjue ne biste mogli pogledati u bilo kojoj drugoj emisiji u bilo kojem drugom terminu. Nadalje, teško je povjerovati da svi ti kritičari novog formata iskreno vjeruju da je stari Nedjeljom u 2 bio takav medijsko-politički gigant da će nas ovaj zaokret zauvijek zakinuti. Hrvoje Marjanović za Index.

07.10.2024. (00:00)

Ne samo 'O jednoj ljubavi'

Nedjeljom u 2: Josipa Lisac i ljubav kao glavna tema

Ljubav prema domovini tema je već 24 godine. U drugoj epizodi nove sezone je samo malo proširuju. Gost emisije kod Stankovića bila je pjevačica Josipa Lisac, a udarna nedjeljna emisija donijela je i priloge o istospolnom paru iz Osijeka, koji je na društvenim mrežama izazvao cijeli val reakcija i prije nego je emisija emitirana, te bračni par Puljek koji su 60 godina u braku. Stanković je u uvodu ispričao kako je pitao premijera i predsjednika hoće li za emisiju reći što je za njih ljubav, no kao pravi frajeri su to odbili. Josipa Lisac je na to rekla kako pravi frajeri pričaju o ljubavi, te da je svijet pogrešno podijeljen na jači i slabiji spol, iako je žena ta koja je zapravo snažna. HRT

03.06.2024. (10:00)

Nek se zabilježi i tvoj glas

Tihomir Vinković kod Stankovića: Svaki od hrvatskih eurozastupnika ima priliku u svojoj političkoj skupini pokušati učiniti da prođe nešto što je u interesu Hrvatske

 

Novinar Hrvatskog radija u jučerašnjoj Nedjeljom u 2 komentirao je nadolazeće EU izbore:odgovarajući na pitanje zašto glasati na EU-izborima, Vinković, koji pet godina izvještava iz Bruxellesa, poručio je kako građani tako imaju priliku promijeniti ono čime nisu zadovoljni. Objasnio je kako izgleda rad Europskog parlamenta, a istaknuo je i neke uspjehe hrvatskih europarlamentaraca, poput zabrane ugrađenih kvarova, ulaska HŽ-a u europske koridore i osiguravanja reproduktivnih prava. Govoreći o očekivanjima jačanja krajnje desnice, Vinković je među ostalim spomenuo talijansku premijerku Giorgiju Meloni, za čiju se stranku prije dolaska na vlast govorilo da je krajnja desnica, a da se pokazalo da je, kako je rekao, jedna od najkonstruktivnijih. HRT

09.05.2024. (00:00)

Jedna od tisuću

Ovog tjedna jubilarna 1000. emisija ‘Nedjeljom u 2’, Stanković otkrio zašto nije vodio samo jednu emisiju

“Nakon jednog takvog ribanja (gost je bio Ivica Račan) iz protesta nisam htio više raditi emisiju. Mislav Bago je uskočio kao zamjena. Nakon toga šefovi su me nazvali i ispričali se i eto me još danas tu”, rekao je svojedobno Stanković za Gloriju komentirajući upravo tu zgodu, odnosno da je u 20 godina emisije ‘na ribanju’ bio desetak puta te da je nakon jednog takvog odbio raditi emisiju. Prva emisija Nedjeljom u 2 emitirana je 8. listopada 2000. godine, a Acin prvi gost bio je Ivo Sanader. Domaći mediji svojedobno su se raspisali i o prosječnoj gledanosti kultne NU2. Otprilike 45o tisuća ljudi prati svako njeno izdanje, a jedna se posebno izdvaja. Riječ je o epizodi gdje je gostovala srpska pjevačica Lepa Brena, a nju je pratilo nevjerojatnih 1,2 milijuna ljudi. Dnevno