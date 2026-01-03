Nama su svi sumnjivi
Gdje si ljudi najviše (i najmanje) međusobno vjeruju u svijetu
Istraživanje Pew Research Centra iz 2025. pokazuje velike razlike u društvenom povjerenju među zemljama. Najvišu razinu povjerenja bilježe zemlje sjeverne Europe – prednjače Švedska (83%) i Nizozemska (79%). Visoko su i Kanada, Njemačka i Australija. SAD, UK i Japan nalaze se u sredini, s podijeljenim stavovima. Najniže povjerenje zabilježeno je u srednje dohodovnim zemljama poput Turske, Meksika i Brazila, gdje većina građana smatra da se ljudima ne može vjerovati. Mi spadamo u društva s dosta niskom razinom povjerenja u druge. Visual Capitalist