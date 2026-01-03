Gdje si ljudi najviše (i najmanje) međusobno vjeruju u svijetu - Monitor.hr
Danas (09:00)

Nama su svi sumnjivi

Gdje si ljudi najviše (i najmanje) međusobno vjeruju u svijetu

Istraživanje Pew Research Centra iz 2025. pokazuje velike razlike u društvenom povjerenju među zemljama. Najvišu razinu povjerenja bilježe zemlje sjeverne Europe – prednjače Švedska (83%) i Nizozemska (79%). Visoko su i Kanada, Njemačka i Australija. SAD, UK i Japan nalaze se u sredini, s podijeljenim stavovima. Najniže povjerenje zabilježeno je u srednje dohodovnim zemljama poput Turske, Meksika i Brazila, gdje većina građana smatra da se ljudima ne može vjerovati. Mi spadamo u društva s dosta niskom razinom povjerenja u druge. Visual Capitalist


Slične vijesti

10.12.2025. (18:00)

Kad je povjerenje na popustu, skupo platiš baš sve ostalo

Hrvatskim državnim institucijama vjeruje tek 14,7 posto građana, a samo 7,5 % smatra kompanije društveno odgovornima

Usprkos gospodarskom rastu, povjerenje građana u hrvatske institucije i kompanije dramatično je nisko. Nepovjerenje djeluje kao „porez“ na ekonomiju: povećava rizike, poskupljuje projekte i smanjuje profitabilnost, koja je već znatno ispod europskog prosjeka. Građani su nezadovoljni javnim i privatnim uslugama, sumnjaju u etiku poduzeća i ne vjeruju da trgovci podržavaju domaće proizvode. Jedina konstanta je uvjerenje da je ulaganje u obrazovanje najisplativije – ali povjerenje se može vratiti jedino sustavnom, zajedničkom akcijom. Lider

06.12.2023. (00:00)

Uzdaj se u se i u svoje kljuse

Istraživanje: Nikad niže povjerenje građana prema državi, medijima i politici

Ovo najpesimističnije izdanje Nultog kvadranta ukazuje na najveći komunikacijski jaz do sada – između onog što poslovne i političke elite rade i onog što građani od njih očekuju. Drugim riječima, u većini ovogodišnjih poslovnih i političkih odluka nedostajalo je hrabrosti i znanja za dubinske promjene koje će građani osjetiti u kvaliteti svoje svakodnevnice, još više u kvaliteti komunikacije. Najpesimističniji godišnji indeks optimizma, dodatni pad povjerenja u sve sektore koji čine temelj demokratskog društva te sve veća opća zabrinutost građana zahtijevaju od poslovnih i političkih elita manje kompromisa, a više hrabrih iskoraka i bolju komunikaciju. Rezultati istraživanja nameću tri prioritetna područja koja traže hitno djelovanje: suzbijanje rasta cijena, politiku integracije imigranata koja bi pomirila goruće potrebe tržišta za radnom snagom i kulturni suživot te uspostavljanje podrške za mentalno zdravlja djece i mladih – kaže izvršna direktorica Val grupe, agencije koja je provodila ovo istraživanje u suradnji s Ipsos pulsom, za Lider.

10.12.2022. (14:00)

Slična lica proizvode pozitivnu valenciju

Najradije ćemo vjerovati nekome tko nam je nalik. Osim ako je suprotnog spola

Povjerenje u poslu je važno, a na kojoj razini je vaše? - Ordinacija.hr

Povjerenje je važan dio svih ljudskih odnosa. Neki nam ljudi povjerenje ulijevaju na prvu, dok smo prema drugima instinktivno nepovjerljivi. Jeste li se ikada zapitali zašto ste skloni nekim ljudima vjerovati više nego drugima? Što je to što, kad nekoga tek upoznate, daje signal vašoj podsvijesti da je ta osoba u redu, ili da nije? Nedavna studija Sveučilišta u Osaki objavljena u časopisu Humanities & Social Science Communications sugerira da više vjerujemo nekome koga smo tek upoznali ako njegovo lice nalikuje našem, ali pod uvjetom da je riječ o osobi istoga spola. Naime, studija je također pokazala da to pravilo ne vrijedi za osobe suprotnoga spola. Povjerenje koje drugi izazivaju u nama znanost povezuje s aktivacijom amigdale, poznate i kao ’emocionalni čip mozga’, koja ima ključnu ulogu u stvaranju i procesuiranju emocija, a napose emocije straha. Tportal

27.06.2021. (00:30)

Za ne povjerovati

Istraživanje: Hrvati više vjeruju svećenicima nego novinarima

Povjerenje hrvatske javnosti u novinare manje je nego u svećenike, ali veće je od povjerenja u suce, bankare i političare, rezultati su prve faze istraživanja “Što publika želi”, koje je predstavio Istraživački novinarski laboratorij (Jourlab) s Fakulteta političkih znanosti. Prema istraživanju, novinarima vjeruje 24.9 posto opće populacije te 19.3 posto mladih, te od 16 profesija uključenih u istraživanje zauzimaju “zlatnu sredinu”. Odmah ispred novinara su svećenici u koje povjerenje ima 29.6 posto, ali im, međutim, ne vjeruje značajan postotak od čak 45.4 posto. Istovremeno, prema novinarima postotak nepovjerenja značajno je manji, no i dalje visok, oko 34.8 posto. U medicinske sestre, pak, opća populacija ima najviše povjerenja – čak 82.1 posto, a slijede ih liječnici, znanstvenici, vojnici, učitelji, policajci paa tek onda svećenici. Index

06.08.2019. (11:30)

Pa, zašto, pobogu!?!

Samo 13 posto Hrvata vjeruje vladi i parlamentu – najmanje u EU

Hrvatski građani daleko više povjerenja imaju u samu Europsku uniju – njih 46 posto tvrdi da vjeruje Europskoj uniji, gotovo triput više nego glavnim političkim institucijama u zemlji, pokazuje  istraživanje. Nakon Hrvatske, najlošiji ukupni rezultat za obje institucije bilježi Velika Britanija gdje vladi i parlamentu vjeruje 19 posto ispitanika. U Bugarskoj 17 posto stanovnika vjeruje parlamentu, a vladi njih četvrtina. Telegram

28.05.2016. (15:10)

Virtualna garancija

Više vjerujemo ljudima koje ne znamo nego susjedima

Najveća svjetska platforma za dijeljenje prijevoza BlaBlaCar provela je istraživanje koje je pokazalo da 88% korisnika platforme ima visoko povjerenje u korisnike BlaBlaCara s popunjenim profilom, dok kolegama vjeruje tek 58% njih, a susjedima 42%. Najviše povjerenje i dalje imaju u prijatelje – 92% korisnika tako se izjasnilo. Popunjenost profila ključna je značajka prema kojoj prosuđujemo ljude, no istraživanje pokazuje da ulazimo u “doba povjerenja”, ustvrdio je osnivač tvrtke. 24sata

28.07.2015. (15:09)

Drmaju se stupovi

Hoće li itko više u Europi vjerovati arbitraži nakon Piranleaksa?

Zbog povrede postupka i postulata na kojima se temelji arbitraža, a koje su se dogodile u sporu Slovenije i Hrvatske, moglo bi doći do gubitka povjerenja stranaka u nekim budućim arbitražama, upozoravaju stručnjaci za međunarodno javno pravo. “Slovenci već godinama sustavno tjeraju vodu na svoj mlin kada je u pitanju Piranski zaljev. Ne znam zašto sve čudi da to čine i dalje. To je njihov interes, a pametne države članice EU-a od svojih interesa ne odstupaju pa makar zbog toga prekršile nekoliko pravila i regula. Za to vrijeme naša vanjska politika čeka i čeka”, piše Ariana Vela.

24.03.2015. (13:55)

Nije pretjerivanje

Muškarci jednostavno ne vjeruju ženama

Muškarci mnogo teže vjeruju stvarima koje im govore žene, nego kada im isto govori muškarac, priznaje autor teksta Damon Youg. Primjerice, kada mu njegova žena dođe sa problemom, prvo što pomisli jest da pretjeruje i da problem sigurno nije toliko velik kako ga ona doživljava, čak i ako još nije čuo o čemu se radi. Alternet