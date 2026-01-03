Nama su svi sumnjivi

Povjerenje je važan dio svih ljudskih odnosa. Neki nam ljudi povjerenje ulijevaju na prvu, dok smo prema drugima instinktivno nepovjerljivi. Jeste li se ikada zapitali zašto ste skloni nekim ljudima vjerovati više nego drugima? Što je to što, kad nekoga tek upoznate, daje signal vašoj podsvijesti da je ta osoba u redu, ili da nije? Nedavna studija Sveučilišta u Osaki objavljena u časopisu Humanities & Social Science Communications sugerira da više vjerujemo nekome koga smo tek upoznali ako njegovo lice nalikuje našem, ali pod uvjetom da je riječ o osobi istoga spola. Naime, studija je također pokazala da to pravilo ne vrijedi za osobe suprotnoga spola. Povjerenje koje drugi izazivaju u nama znanost povezuje s aktivacijom amigdale, poznate i kao ’emocionalni čip mozga’, koja ima ključnu ulogu u stvaranju i procesuiranju emocija, a napose emocije straha. Tportal