Kad je povjerenje na popustu, skupo platiš baš sve ostalo

Usprkos gospodarskom rastu, povjerenje građana u hrvatske institucije i kompanije dramatično je nisko. Nepovjerenje djeluje kao „porez“ na ekonomiju: povećava rizike, poskupljuje projekte i smanjuje profitabilnost, koja je već znatno ispod europskog prosjeka. Građani su nezadovoljni javnim i privatnim uslugama, sumnjaju u etiku poduzeća i ne vjeruju da trgovci podržavaju domaće proizvode. Jedina konstanta je uvjerenje da je ulaganje u obrazovanje najisplativije – ali povjerenje se može vratiti jedino sustavnom, zajedničkom akcijom. Lider