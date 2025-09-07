Kad kilogrami znače slatke rekorde
Gdje se najviše jede čokolada? U Švicarskoj, naravno
Švicarci ostaju najveći europski ljubitelji čokolade, s prosjekom od 10,57 kilograma godišnje po stanovniku, tik ispred Danaca (10,54 kg) i Talijana (9,64 kg). Slijede Estonci, Nijemci i Finci, potvrđujući da je čokolada najomiljenija u sjevernoj i zapadnoj Europi. Hrvatska se smjestila na sedmo mjesto s 5,51 kilogramom po stanovniku, ispred Češke. Na dnu ljestvice nalaze se Rumunjska i Portugal. Podaci pokazuju jasnu podjelu – dok zapad uživa u slatkom luksuzu, jug i istok Europe još uvijek štede na kockicama. HRT