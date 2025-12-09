Ako je i gorko, nitko ne osjeti... sve dok je zamotano u šareni papir
Tamna strana slatkog užitka: stvarna cijena čokolade
Dokumentarac The Dark Side of Chocolate otkriva kako trgovina djecom i prisilni rad na afričkim plantažama kakaa i dalje postoje unatoč obećanjima industrije iz 2001. Zapadna Afrika proizvodi većinu svjetskog kakaa, a djeca, često prevarena i krijumčarena, rade u teškim uvjetima bez plaće. Iako organizacije poput ICI-ja bilježe određeni napredak i nadzor se pojačava, broj djece uključenih u rad danas ostaje oko 1,56 milijuna – čak i više nego ranije. Gorka pozadina najslađe poslastice ostaje zabrinjavajuće stvarna. Agroklub