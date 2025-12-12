Slatka formula za dulju mladost
Teobromin u tamnoj čokoladi povezan sa sporijim biološkim starenjem
Znanstvenici s King’s Collegea otkrili su povezanost između razine teobromina, spoja u tamnoj čokoladi, i sporijeg biološkog starenja. Studija u Britaniji i Njemačkoj pokazala je da teobromin može utjecati na zdravlje i funkcije tijela, iako stručnjaci ne preporučuju veće konzumiranje čokolade. Istražuje se je li učinak specifičan za teobromin ili u kombinaciji s polifenolima, snažnim antioksidansima prisutnim u kakau i drugim namirnicama. Otkriće može pomoći u razumijevanju prehrambenih metabolita i njihovog utjecaja na zdravlje i dulji život. HRT