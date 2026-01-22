Što se sve čitalo, to ne znamo, ali kako se glasalo...

Goodreads Choice Awards 2025. okupio je više od 7,5 milijuna glasova čitatelja i još jednom potvrdio status najdemokratičnije književne nagrade. Pobjednici u 15 kategorija otkrivaju aktualne čitateljske trendove – od fikcije, trilera i romantasyja do publicistike i YA romana. Među nagrađenima su Fredrik Backman, Rebecca Yarros, Suzanne Collins i Holly Jackson. Posebno je važno da su tri nagrađena naslova već dostupna na hrvatskom jeziku: Ne baš sasvim mrtva, Svitanje nad žetvom i Oluja Oniksa. Journal