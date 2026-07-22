Google odgovoran za laži svog AI-ja: Presuda iz Münchena koja mijenja pravila igre - Monitor.hr
Danas (12:00)

Jer je lakše tužiti nego dvaput provjeriti

Google odgovoran za laži svog AI-ja: Presuda iz Münchena koja mijenja pravila igre

Münchenski sud donio je nepravomoćnu privremenu mjeru kojom je Google proglašen odgovornim za netočan AI sažetak koji je oštetio dva izdavača. Sud je odbacio opravdanje da je Google samo posrednik, tretirajući AI sažetak kao njegov vlastiti, samostalni sadržaj. Odvjetnica Ema Menđušić Škugor za Netokraciju ističe da ovo nije američki presedan, ali jest važan signal za budućnost europskog prava. Iako EU trenutno nema posebnu direktivu o AI odgovornosti, ovakve bi odluke mogle prisiliti AI tvrtke na opreznije generiranje odgovora i jačanje upozorenja te ponovno pokrenuti pitanje strože regulacije.


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