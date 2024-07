Bolje spriječiti nego liječiti

Još donedavno se kibernetička sigurnost smatrala ‘tehničkim pitanjem‘ koje je rješavao IT odjel, ali danas je to jedan od ključnih izazova i prijetnji samom postojanju tvrtke ili organizacije. Zabilježen je porast napada na lozinke od 74 posto, a procijena je da se svake sekunde događa čak 921 napad. Microsoft je protekle godine uočio različite prijetnje koje koriste uređaje u gotovo svakom dijelu organizacije, a prema istraživanju, očekuje se da će do 2025. godine biti više od 41 milijardu IoT uređaja u korporacijskim i komercijalnim okruženjima. Da bi se uspostavio sigurniji odnos između IT i OT, bitno je razmotriti implementaciju kontrolnih mjera. Lider