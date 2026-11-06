Revolucija se širi... makar po dućanima

“Šta to radiš!? Provaljuješ!”

“Imate dobru moć zapažanja. Da, provaljujem u gradski stan koji je Možemo! ustupio Lordanu Zafranoviću koji snima propagandne filmove za Vučića i na Vučićevoj televiziji u Beograde daje izjave da su devedesetih na vlasti u Hrvatskoj bile ustaše. Očito su mu onda i branitelji ustaše. Ja sam sin branitelja. Umjetnik sam, pisac, veći umjetnik od Zafranovića. A moram živjet po raznim podrumima, potleušicama”, nastavio sam odvijačem obijat bravu.

“Nemoj to radit, samo ćeš Pupovcu i Srbima dat materijala da kažu da su ustaše ponovo počele provaljivat u srpske stanove u Zagrebu.”

“Zafranović nije Srbin. Samo snima za Srbe. Oni su mu dali stan u Beogradu isto ovako na korištenje. Neka tamo živi. A ja ću u ovaj ući. Pa da vidim tko će se usudit sina hrvatskog branitelja istjerat!”

“Daj, budi iznad toga. Vidiš da nas žele ponovo gurnut u rat sa Srbijom.”

“Zafranović će svojim filmom dodatno potpalit vatru između Srba i Hrvata, to barem nije teško. Srbi se Jasenovcem hoće oprat za sve zločine, napade koje su počinili devedesetih. Oni ne priznaju te zločine, sad je jasno. Oni su se samo branili od ustaša, da ih opet ne strpaju u Jasenovac”, rekao sam.

Nikako nisam uspio odvalit bravu s vrata. Nova (ne)zgoda Nacionalne groupie