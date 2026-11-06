Revolucija se širi... makar po dućanima
Groupie: Mladi komunisti, izazivajmo nerede!
O, da, bilo je lijepo ponovo se vratit na Filozofski, na kojem sam nekad studirao dok me nisu izbacili. Ali na Filozofski možeš i bez da si student, dovoljno je da si komunist. A ja sam sve više to bio, komunist i anarhist. Nadahnuli su me neredi, pobune mladih u Francuskoj. S velikim zanimanjem gledao sam snimke na kojima siromašni studenti – haha, studenti kao što sam ja student – razbijaju izloge elitnih butika po Parizu i grabe torbice, odjeću, nakit, tenisice. Kako je to primamljivo!
Na Filozofski su došli i mladi komunisti iz Srbije. Ali onda je naglo vlast donijela odluku da se zabrani tribina pod nazivom Upoznajte komuniste. To je svemu dalo dodatni naboj. Ponovo je atmosfera na Filozofskom bila atmosfera kao sedamdesetih kad su zabranjivali, proganjali mlade proljećare. Samo što se kotač povijest promijenio, sedamdesetih su komunisti proganjali, zabranjivali mlade nacionaliste, a sad nacionalisti zabranjuju mlade komuniste. Komunističan i anarhičan kakav sam postao, naravno da sam se odmah pred Filozofskim spojio s najbuntovnijim komunistom iz Beograda… Nova zgoda Nacionalne groupie