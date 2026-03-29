O fortuna, velat luna, statu variabilis...

Jedna od Hrvatica koje su se evakuacijskim letom vratile iz Dubaija u Hrvatsku bila je i moja rođakinja Suzana. Ona je prije tri godine iz Vinkovaca otišla u Dubai, rijetko se kome javljala. Mene stara molila da se pobrinem za nju jer je bez prebitog centa u džepu, a ne želi natrag u Vinkovce i njezina stara je očajna.

Posebno poniženje za nju je bilo što nisam naručio taksi nego smo se iz Velike Gorice do Glavnog kolodvora vozili u običnom ZET-ovu busu punom velikogoričkih putnika. Bila je sva preplanula, našminkana, u minjaku s nekakvim orijentalnim uzorcima. Svi muški u busu buljili su u nju. Netko iza nas prilično je glasno komentirao:

“Gle ovu, izgleda da je ravno iz Dubaija sletila. Skoro gola i bosa. Ko zna šta su sve šeici radili po njoj… E, tako završavaju Hrvatice koje su se išle kurvat u Dubai.”

“Mama ti se kurvala, ali ne po Dubaiju nego po Velikoj Gorici, kretenu ružni, glavati!” sasula mu je Suzana.

Pravo razočaranje čekalo ju je tek kad smo došli u moju potleušicu i kad je vidjela da unutra uopće nemam vode, samo vani na pumpi.

Nova zgoda Nacionalne groupie