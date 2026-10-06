I ostao bez ručka

Zvone Boban došao je do našeg stola. Zainteresirano je gledao maketu stadiona koju sam sklepao od ribljih fileta i salate. Bila je skoro identična maketi novog Dinamova stadiona koju je Boban odobrio.

Dok je on tako gledao, ja sam loptu od kruha čačkalicom pogurnuo u gol napravljen od tri čačkalice.

“Pa ovo je veličanstveno, baš ste me obradovali!” rekao je Boban.

“Slobodno to zadržim ovako na tanjuru? Želim da i drugi ovo vide… Ovo je pravo malo remek-djelo”, Bobanu su se caklile oči dok je zadivljeno očima gutao maketu na mom tanjuru.

“Rado bih vam to dao. Ali onda ja ostajem bez ručka… A baš sam jako ogladnio.”

Uskoro se pojavila skupina Bed Blu Bojsa u spitkama. Dok su prolazili pored terase restorana, jedan je zapjevao:

“Nek je nered nek je lom…”

A onda se zaletio do Bobana, prstima zgrabio riblje filete s tanjura, razmrvio ih i nastavio pjevat:

“Sruuušit ćemo stadion!”

Da, riblja maketa stadiona na tanjuru bila je sravnjena sa zemljom, odnosno s Bojsovim prstima. Boban ga je samo bespomoćno gledao. A Bojs se vratio među svoju ekipu. Nastavili su prema Trgu. Možda su se išli obračunat s Torcidašima koji se danima rugaju Bojsima zbog ružnog stadiona koji će dobit. Nova nezgoda Nacionalne groupie