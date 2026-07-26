Nogometno iskupljenje

“Zlatko Dalić… Nanio sam mu puno jada i suza svojim pisanjem. Teško mi je živjet s tim, htio bih se nekako iskupit. Pa sam mislio da u katedrali naručim misu za njega.”

“Nisi valjda i ti pisao o navodnoj Dalićevoj ljubavnici i nezakonitom djetetu… Ako jesi, Gospa ti to nikad neće oprostit. Takve odvratne klevete.”

“Nisam o tome…”

“Bogu hvala!”

“Ja sam samo pisao da mu je narastao trbuh i da mi se čini da je ponižavajuće što je snimao one reklame za Linoladu kao da je kruha, odnosno palačinki gladan…”

“To nije tako strašno. Za to biste se mogli iskupit.”

“Znači, mislite da bi se mogla u katedrali naručit misa za Dalića, za njegovu sreću u novoj karijeri?”

“Pa ne moraš baš misu. Možeš za Crkvu i potrebite uplatit neki novac i sam se u tišini molit u katedrali. A ne razglašavat…”

Noa zgoda Nacionalne groupie