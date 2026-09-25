Bolje na Pantovčak nego na sprovod

Sva sreća da nisam išao na ta sijela, na čajanke, na te umjetničke soareje kod patrijarha Porfirija. Povodljiv kakav jesam, Porfirije bi me onakav lukav kao svi pastiri duša nagovorio na nešto nepoćudno, pogotovo ako bi mi ponudio honorar pravoslavne crkve. Možda bih se odvažio na neki performans na kojem nabijam hrvatski grb na svoje oštro spolovilo u obliku bodeža. I kako bih se danas od tog opro?

Nikako… Ma, zaboli me za nekog srpskog patrijarha, mene će primiti hrvatski predsjednik! Toliko sam uporno gnjavio Milanovićeva savjetnika za kulturu Zdravka Zimu da mi proba dogovorit taj susret, da ga je na kraju i dogovorio. Posebno sam ljetos puko kad sam vidio da je Milanović primio u rezidenciji književnicu Milanu. Nju je jako gotivio i Milan, ne samo Milanović. Milan Bandić primio ju je u stranku i postavio za pročelnicu kulture u Zagrebu. I evo Milane nakon Milana kod Milanovića.

Očito imena određuju ljude. Milani i Milane svima su mili. A ja se zovem Pavle. Kao neki srpski patrijarh koji bi s takvim imenom mogao bez beda držat opijela na sprovodima srpskih i jugoslavenskih ratnih zločinaca, mahat im tamjanom iznad lijesova prekrivenih četničkim zastavama. Nova promišljanja Nacionalne groupie