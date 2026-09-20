Tri gola - tri boda
Hajduk pao u Rijeci, domaćini slavili s tri gola u mreži ‘Bilih’
Dantas je u 35. minuti doveo Rijeku u vodstvo nedugo nakon povratka na teren s ozlijeđenom arkadom. U trećoj minuti sudačke nadoknade Vignato je povisio na 2:0, dok je u nastavku (58. minuta) Adu-Adjei iskoristio pogrešku Racija i zabio treći pogodak za domaće. Hajduku je u 28. minuti poništen pogodak Dalissona zbog zaleđa, a gostujući trener Gonzalo Garcia zaradio je crveni karton zbog prigovora. Sportske, Index
- Varaždin i Osijek odigrali bez golova (Index), Gorica dobila Istru 0:1 (24 sata)… Hajduk i dalje na vrhu ljestvice, izjednačen s Osijekom, na treće se mjesto popela Rijeka, slijede Varaždin, zatim Dinamo s utakmicom manje…
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