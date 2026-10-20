Fini neki momci
Vojković: Reakcija na divljanje dijela Torcide u Splitu objašnjava zašto desna oporba jedva uspijeva prijeći izborni prag
Gotovo da nema političara s desna koji nije krenuo relativizirati nacističko divljanje u Splitu. Slušamo tako o “medijskoj histeriji”, “srpskom svetu”, “režiranim incidentima”, “specijalnom ratu”, “domaćim izdajnicima” i “novinarima crvima”. Pa nas podsjećaju da su ti ljudi gasili požare i pomagali nakon potresa. Kao da se za dobra djela skupljaju bodovi koje poslije možeš potrošiti na zazivanje Hitlera i Auschwitza. Onda otvorite biografije tih nesretnih momaka koje nam dio desnice predstavlja kao da su ministranti na izletu. Jedanaestorica od prvih četrnaest osumnjičenih skupila su prijave za 94 kaznena djela i 273 prekršaja. Ima droge, ima nasilja, ima oružja. Jedan je na korteo došao sa zatvorskog dopusta. Čovjek je dobio slobodan dan, pa ga je potrošio na Hitlera. Genijalac! Goran Vojković za Index