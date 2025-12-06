Drama u tri čina

Derbi Dinama i Hajduka na Maksimiru do poluvremena donio je dominaciju domaćina, koji su stvarali više prilika. Dinamo je prvi postigao gol preko Belje, no VAR je poništio pogodak zbog prekršaja u začetku akcije. Hajduk je rijetko prijetio, a obrana mu je često spašavala situaciju. U nastavku su se događaji koncentrirali oko potencijalnog penala za Dinamo koji je naknadno poništen, dok su izmjene i udarci po glavi dodatno otežali igru. Prvo poluvrijeme završilo je 0:0, uz nekoliko žutih kartona i napetosti na terenu. Nakon ubačaja Almene s desne strane u 68. minuti Michele Šego je zabio za 0:1. Iako je prvo dignuto zaleđe, ta je odluka poništena. Bila je to ujedno i prva šansa Hajduka na utakmici. Igralo se čak 17 minuta sudačke nadoknade. Hoxha izjednačio u 12. minuti nadoknade. Dinamo ostaje vodeći s bodom prednosti. Index, tportal, HNL

Modri na Maksimiru u prvenstvenim susretima nisu uspjeli pobijediti Hajduk u posljednja četiri derbija (tportal)

u posljednja četiri derbija (tportal) Na derbi stigli brojni skauti europskih klubova : Liverpoola, Barcelone, Juventusa, Intera, Milana, Marseillea, PSV-a, Atalante, Newcastlea, Torina, Twentea, Eintrachta iz Frankfurta, 1. FC Kölna, Šahtara, Slavije Prag… (Sportske)

: Liverpoola, Barcelone, Juventusa, Intera, Milana, Marseillea, PSV-a, Atalante, Newcastlea, Torina, Twentea, Eintrachta iz Frankfurta, 1. FC Kölna, Šahtara, Slavije Prag… (Sportske)