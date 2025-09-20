Neka pati koga smeta
Vječni derbi: Dinamo na Poljudu dobio Hajduk 0:2
Dinamo i Hajduk su odigrali prvi ovosezonski derbi. Bad Blue Boysi su pod jako policijskom pratnjom nakon 15 sati stigli na Poljud. Velika koreografija Torcide: GAZI (Index). Suci su dočekani zvižducima, a domaći su istrčali su već tradicionalno uz “Ovo je naša krv” od Doris Dragović. Kako je to izgledalo, pogledajte OVDJE. Prvi gol pao u 44. minuti, Hoxha je primio loptu na 30-ak metara na Dinamovoj polovici, krenuo u solo-prodor i sjajnim udarcem s ruba šesnaesterca zabio za vodstvo Dinama. Bakljada na Poljudu u 70-im minutama, utakmica je nakratko prekinuta, došlo je i do požara. Bakrar je u 80. minuti zabio spektakularan gol za 0:2, pogodio je u rašlje. tportal, Index