Neka pati koga smeta

Tisuće nogometnih navijača iz svih dijelova Hrvatske na putu su prema Zagrebu, javlja Index. Od 19 sati na Maksimiru na rasporedu je derbi Dinama i Hajduka. Očekuje se oko 25 tisuća gledatelja. Nakon što su rasprodani planirani kapaciteti maksimirskog stadiona za današnji derbi, Dinamo je odlučio otvoriti i dodatne tribine, javila je Hina i prenio Jutarnji. Podsjetimo se, prije nedavnog uhićenja Mamića ovaj klub je u pravilu igrao pred depresivno praznim tribinama, jer su ga navijači dosljedno bojkotirali upravo zbog Mamića (“Stariji gospodin stajao je u redu na velikoj vrućini. Zašto idete na utakmicu? Pa zato što više nema Zdravka Mamića…”). Današnji događaj na Maksimiru manifestacija je volje navijača koji žele promjenu u načinu kako se vodi nogomet u Hrvatskoj.