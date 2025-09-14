Hararijev 'Neksus' kao priručnik za preživljavanje budućnosti - Monitor.hr
Danas (20:00)

Od kamenog doba do chata s algoritmom

Hararijev ‘Neksus’ kao priručnik za preživljavanje budućnosti

Profesorica Martina Sopta Ćorić s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu ocijenila je za Lider da Nexus izraelskog antropologa i povjesničara Yuvala Noaha Hararija majstorski pokazuje kako su informacije i načini njihova prijenosa oblikovali civilizaciju – od mitova i pergamenata do digitalnih mreža i umjetne inteligencije. Knjiga potiče na preispitivanje ekonomskih i društvenih paradigmi, posebno u eri biotehnologije i AI-ja, te otvara pitanja identiteta i uloge čovjeka u novom svijetu. Sopta Ćorić naglašava kako je Nexus vrijedan saveznik u razvoju kritičkog razmišljanja i prilagodljivosti, a čitanje vidi kao oblik osobne higijene.


16.01. (19:00)

Nexus nexus, udarac u pleksus

Yuval Noah Harari u novoj knjizi priča o tome kako su se informacijske mreže stvorile i kako bi mogle uništiti naš svijet

Možemo slobodno reći da je glavni argument knjige da čovječanstvo dolazi do velike moći preko stvaranja velikih mreža suradnje, ali način na koji se te mreže stvaraju je problem. Dakle, mreže su problem, a Harari ide i korak dalje pa tvrdi da su informacijske mreže ključna stvar/problem. A uspon AI-ja, umjetne inteligencije, je najveća informacijska revolucija u povijesti. A tu revoluciju ne poznajemo dovoljno dobro i ne možemo kontrolirati njezin razvoj. Postavlja pitanje: Hoće li se AI razviti u diktatora, u nešto što uopće ne možemo pojmiti i iz današnje perspektive zamisliti? O novoj knjizi izraelskog antropologa iz Knjižare Dominović.

