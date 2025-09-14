Od kamenog doba do chata s algoritmom
Hararijev ‘Neksus’ kao priručnik za preživljavanje budućnosti
Profesorica Martina Sopta Ćorić s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu ocijenila je za Lider da Nexus izraelskog antropologa i povjesničara Yuvala Noaha Hararija majstorski pokazuje kako su informacije i načini njihova prijenosa oblikovali civilizaciju – od mitova i pergamenata do digitalnih mreža i umjetne inteligencije. Knjiga potiče na preispitivanje ekonomskih i društvenih paradigmi, posebno u eri biotehnologije i AI-ja, te otvara pitanja identiteta i uloge čovjeka u novom svijetu. Sopta Ćorić naglašava kako je Nexus vrijedan saveznik u razvoju kritičkog razmišljanja i prilagodljivosti, a čitanje vidi kao oblik osobne higijene.