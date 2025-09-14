Od kamenog doba do chata s algoritmom

Možemo slobodno reći da je glavni argument knjige da čovječanstvo dolazi do velike moći preko stvaranja velikih mreža suradnje, ali način na koji se te mreže stvaraju je problem. Dakle, mreže su problem, a Harari ide i korak dalje pa tvrdi da su informacijske mreže ključna stvar/problem. A uspon AI-ja, umjetne inteligencije, je najveća informacijska revolucija u povijesti. A tu revoluciju ne poznajemo dovoljno dobro i ne možemo kontrolirati njezin razvoj. Postavlja pitanje: Hoće li se AI razviti u diktatora, u nešto što uopće ne možemo pojmiti i iz današnje perspektive zamisliti? O novoj knjizi izraelskog antropologa iz Knjižare Dominović.