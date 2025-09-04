I bi homo sapiens
Hladna šuma, a ne džungla: novi pogled na podrijetlo primata
Novo istraživanje u PNAS-u osporava dugogodišnju „hipotezu tople tropske šume“ i tvrdi da su rani primati nastali u hladnim, suhim i promjenjivim okolišima Sjeverne Amerike, Europe i Kine, pa čak i Arktika. Fosili i klimatski modeli pokazuju da su se morali prilagođavati mrazu, nestašici hrane i čestim migracijama, a neki su možda i hibernirali. Ta „hipoteza hladne šume“ sugerira da je fleksibilnost, a ne stabilna džungla, oblikovala evoluciju koja je na kraju dovela do čovjeka. Index