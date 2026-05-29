A ako sam ljevak i dešnjak, jesam li onda lješnjak?

Nova studija u časopisu PLOS Biology, analizirajući 41 vrstu primata, otkriva da ljudska desnorukost (stabilna na oko 90% populacije) nije slučajnost, već evolucijski nusproizvod uspravnog hoda i rasta mozga. Kada je bipedalizam oslobodio ruke lokomotornih dužnosti, a mozak postao veći i lateraliziran, otvorio se prostor za motoričku specijalizaciju. Model pokazuje da su rani hominini imali tek blagu sklonost jednoj strani, dok s rodom Homo desnorukost postaje izraziti populacijski obrazac. Kultura je biološku sklonost samo pojačala, dok ljevaci ostaju evolucijski podsjetnik na prirodnu varijabilnost. Igor Berecki za Bug