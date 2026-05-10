Malo smo se "pokvarili", ali ide nam nabolje

Nova studija u časopisu Nature otkriva da ljudska evolucija nije stala, već se u posljednjih 10.000 godina ubrzala. Analizom DNA 16.000 pojedinaca, znanstvenici su uočili stotine genetskih promjena potaknutih prelaskom na poljoprivredu i urbanizaciju.

Glavni pokretači promjena bili su novi patogeni i društvene prilagodbe, što je utjecalo na imunitet, boju puti, pa čak i metabolizam masti. Iako spora u usporedbi s bakterijama, ljudska je biologija iznenađujuće plastična. Naš genom nastavlja dinamično reagirati na suvremene tehnološke i okolišne izazove, dokazujući da Homo sapiens još uvijek nije “gotov proizvod”. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.