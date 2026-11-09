Oči u oči
HOA A1: Južnokorejski startup predstavio fotoaparat s praznim okvirom umjesto zaslona
Južnokorejski startup Lutra predstavio je fotoaparat HOA A1 (Humans of Authenticity) koji potpuno odbacuje tražilo i zaslon. Umjesto njih koristi prazan pravokutni okvir kućišta kroz koji fotograf gleda s oba oka, osiguravajući izravan kontakt očima s modelom. Kamera teška 140 grama ima 16 MP Sonyjev senzor i objektiv od 26 mm (f/1,75). Posebnost uređaja je automatsko certificiranje fotografija digitalnim vodenim žigom u trenutku snimanja radi dokazivanja autentičnosti. Cijena iznosi 289 dolara, a prvih 100 primjeraka stiže kupcima 21. prosinca. Bug