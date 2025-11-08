Ne gađaš Ruse šakom perja

Bivši oligarh Mihail Hodorkovski, nekoć najbogatiji čovjek Rusije, sada je jedan od njezinih istaknutih disidenata i veliki kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina, uvjeren je da je: “Putin krenuo putem koji će dovesti do njegove smrti”. “Čak i da pobijedi u Ukrajini, on će, zbog problema unutar države, započeti rat s NATO-om. I na kraju će izgubiti taj rat. Da rat u Ukrajini nije odnio toliko života, rekao bih da sam zapravo prilično sretan jer je Putin krenuo putem koji će ga dovesti do smrti. Ali njegova pobjeda ili poraz u Ukrajini sada u potpunosti ovise o Zapadu. Ako Zapad sada ne uspije, mogao bi se suočiti s vrućom granicom u Europi dugom 2500 kilometara”, rekao je Hodorkovski u velikom razgovoru za Financial Times dodajući da je promjena režima u Rusiji moguća, ali samo silom. Jutarnji