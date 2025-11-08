Hodorkovski: Slijedi desetljeće hladnog rata između Rusije i Zapada - Monitor.hr
Danas (11:00)

Ne gađaš Ruse šakom perja

Hodorkovski: Slijedi desetljeće hladnog rata između Rusije i Zapada

Jedan od najpoznatijih kritičara Putina, bivši tajkun Mihail Hodorkovski, koji je proveo deset godina u ruskim zatvorima, upozorava da Europu čeka dugotrajni hladni rat s Rusijom. Sankcije, kaže, stvaraju pritisak, ali ne i promjenu: “Čak i Tomahawk može oštetiti najviše dva hektara. Tipičan pogon u Sibiru ima 1500. Šteta je kao da nekome nagazite na nogu… Trebat će desetljeća da se Rusija oslobodi imperijalno-vojnog narativa, a jedino što može spriječiti novu agresiju jest Putinovo uvjerenje da Zapad predstavlja stvarnu vojnu prijetnju.” Jutarnji


