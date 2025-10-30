Tamo se ni Drakula ne usudi ići
Hoia-Baciu: Rumunjska šuma u kojoj vrijeme stane, ljudi nestaju, a stabla rastu u čudnim oblicima
U blizini Cluj-Napoce nalazi se šuma Hoia-Baciu, poznata kao „Bermudski trokut Transilvanije“, gdje stoljećima ljudi nestaju, a stabla rastu u nemogućim oblicima. Paranormalni fenomeni uključuju neobjašnjive nestanke, gašenje mobitela, NLO-e i elektromagnetske anomalije. Šuma je postala turistička atrakcija, a vodič Marius organizira noćne izlete i „lov na duhove“. Iako znanstvena istraživanja nisu dala konkretne odgovore, Hoia-Baciu nastavlja privlačiti ljubitelje misterija i paranormalnog, dok joj prijeti urbanizacija okolnih područja. tportal