Samoizolirao sam se, ovaj put dobrovoljno

Hrvatske šume: Boravak na Medvednici i zelenim površinama te rad na otvorenom predstavljaju ozbiljnu opasnost
Hrvatske šume: Boravak na Medvednici i zelenim površinama te rad na otvorenom predstavljaju ozbiljnu opasnost

  • Na višim dijelovima Medvednice trenutačno ima oko pola metra snijega, dok su na pojedinim lokacijama snježni nanosi visoki i do jednog metra (Jutarnji), nastradao i Mirogoj ( HRT Radio Sljeme, Jutarnji)
  • Bez električne energije je oko 18.000 korisnika, a najpogođenija su područja sjeverozapadne Hrvatske, uključujući Zagreb i okolicu, Hrvatsko zagorje i varaždinsko područje, zatim dijelovi središnje Hrvatske, poput Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije, kao i Gorski kotar te dijelovi Like i Primorja (tportal)
  • Plenković: Pomoći ćemo Gradu u saniranju šteta, kao i uvijek. Mnogo je oštećenja. Srećom, nitko nije stradao (N1)
  • Vjetar u Zagrebu iščupao fasadu s nove zgrade, pala po autima (Index), i Košarkaški centar Dražen Petrović pretrpio značajnu štetu (Zagreb.info)
  • Ako tijekom nevremena birate između više parkirnih mjesta, najoprezniji trebate biti uz velika, stara stabla široke i guste krošnje. Razlog je jednostavan: što je krošnja veća, to vjetar na nju djeluje jačom silom (tportal)

Danas (14:00)

Nevrijeme u Hrvatskoj: U Zagrebu lete krovovi, stabla pala na aute, ima ozlijeđenih. Kaos i na A1, A6…

  • Teški prometni kolaps u Zagrebu, otkazana nastava u srednjim i osnovnim školama, oštećene škole (njih 40), Dom sportova, krov na zgradi Hitne na Rebru, teško ozlijeđene dvije osobe, među njima i dijete… (Jutarnji)
  • Zagreb.info pun članaka i fotki s terena, objavljuju i na fejsu… poplavljene ulice i dvorane (Zagreb.info), stradala i šuma Dotršćina (link), oluja uništila školu u Markuševcu: poplava, srušio se bor, vatrogasci ne mogu pristupiti... (link), Drama na Sljemenu zbog oluje: ‘Zarobljeno 110 djece na terenskoj nastavi’ (link)
  • Primorje i Dalmacija odsječeni, jak vjetar i snijeg otežavaju promet, poplave u Prigorju, kod Bjelovara, intervencije i u zagorju… (HRT)
  • HGSS kod Plaškog spasio obitelj sa četvero djece: Zapeli su u snijegu te su ostali i bez goriva (24 sata)
  • Tomašević: ‘Ima ozlijeđenih osoba, ovo je teža situacija od one 2023. godine’ (Zagreb.info)
  • Čovjek sa snimke koji je jutros za dlaku izbjegao smrt: ‘Lim mi je mogao odrezati glavu‘ (Jutarnji)
  • Da se ne ide u školu odlučeno je oko 6.30, obavijest poslana 75 minuta kasnije (Index)
  • Ogulin “dobio” najviše oborina – palo 108 litara kiše (Og portal)