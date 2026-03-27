Pošaljite ih na jug Hrvatske na obuku

Mekano, natopljeno tlo savske ravnice gubi nosivost, dok plitki korijenski sustavi popularnih gradskih vrsta ne pružaju dovoljan otpor vjetru. Situaciju otežava urbanističko gušenje drveća asfaltom i instalacijama, čime se fizički ograničava razvoj korijena. Uz sve ekstremnije klimatske prilike i nagle promjene vlažnosti tla, drveće s teškim krošnjama postaje nestabilna poluga koju vjetar lako savladava. Ključ rješenja leži u stručnijoj selekciji vrsta i očuvanju podzemnog životnog prostora biljaka. tportal