Pošaljite ih na jug Hrvatske na obuku

Učestalo čupanje stabala u Zagrebu tijekom nevremena rezultat je nepovoljnog spoja četiriju faktora - Monitor.hr
Danas (22:00)

Učestalo čupanje stabala u Zagrebu tijekom nevremena rezultat je nepovoljnog spoja četiriju faktora

Mekano, natopljeno tlo savske ravnice gubi nosivost, dok plitki korijenski sustavi popularnih gradskih vrsta ne pružaju dovoljan otpor vjetru. Situaciju otežava urbanističko gušenje drveća asfaltom i instalacijama, čime se fizički ograničava razvoj korijena. Uz sve ekstremnije klimatske prilike i nagle promjene vlažnosti tla, drveće s teškim krošnjama postaje nestabilna poluga koju vjetar lako savladava. Ključ rješenja leži u stručnijoj selekciji vrsta i očuvanju podzemnog životnog prostora biljaka. tportal


Slične vijesti

Danas (16:00)

  • Na višim dijelovima Medvednice trenutačno ima oko pola metra snijega, dok su na pojedinim lokacijama snježni nanosi visoki i do jednog metra (Jutarnji), nastradao i Mirogoj ( HRT Radio Sljeme, Jutarnji)
  • Bez električne energije je oko 18.000 korisnika, a najpogođenija su područja sjeverozapadne Hrvatske, uključujući Zagreb i okolicu, Hrvatsko zagorje i varaždinsko područje, zatim dijelovi središnje Hrvatske, poput Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije, kao i Gorski kotar te dijelovi Like i Primorja (tportal)
  • Plenković: Pomoći ćemo Gradu u saniranju šteta, kao i uvijek. Mnogo je oštećenja. Srećom, nitko nije stradao (N1)
  • Vjetar u Zagrebu iščupao fasadu s nove zgrade, pala po autima (Index), i Košarkaški centar Dražen Petrović pretrpio značajnu štetu (Zagreb.info)
  • Ako tijekom nevremena birate između više parkirnih mjesta, najoprezniji trebate biti uz velika, stara stabla široke i guste krošnje. Razlog je jednostavan: što je krošnja veća, to vjetar na nju djeluje jačom silom (tportal)
Danas (15:00)

  • Teški prometni kolaps u Zagrebu, otkazana nastava u srednjim i osnovnim školama, oštećene škole (njih 40), Dom sportova, krov na zgradi Hitne na Rebru, teško ozlijeđene dvije osobe, među njima i dijete… (Jutarnji)
  • Zagreb.info pun članaka i fotki s terena, objavljuju i na fejsu… poplavljene ulice i dvorane (Zagreb.info), stradala i šuma Dotršćina (link), oluja uništila školu u Markuševcu: poplava, srušio se bor, vatrogasci ne mogu pristupiti... (link), Drama na Sljemenu zbog oluje: ‘Zarobljeno 110 djece na terenskoj nastavi’ (link)
  • Primorje i Dalmacija odsječeni, jak vjetar i snijeg otežavaju promet, poplave u Prigorju, kod Bjelovara, intervencije i u zagorju… (HRT)
  • HGSS kod Plaškog spasio obitelj sa četvero djece: Zapeli su u snijegu te su ostali i bez goriva (24 sata)
  • Tomašević: ‘Ima ozlijeđenih osoba, ovo je teža situacija od one 2023. godine’ (Zagreb.info)
  • Čovjek sa snimke koji je jutros za dlaku izbjegao smrt: ‘Lim mi je mogao odrezati glavu‘ (Jutarnji)
  • Da se ne ide u školu odlučeno je oko 6.30, obavijest poslana 75 minuta kasnije (Index)
  • Ogulin “dobio” najviše oborina – palo 108 litara kiše (Og portal)